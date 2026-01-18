Láska, smyslnost a ikonická estetika značky Victoria’s Secret. V tomto duchu se nese nová valentýnská kampaň oblíbené značky, jejíž hlavní tváří se stala oblíbená modelka a fashion ikona Hailey Bieber. Kolekce oslavuje romantiku ve všech jejích podobách a přináší výběr svůdných kousků spodního prádla i doplňků ideálních nejen ke svátku zamilovaných. Je inspiraci pro všechny, kdo chtějí darovat nebo si dopřát něco výjimečného. Protože Valentýn je především o emocích, sebevědomí a radosti z okamžiku.
Delikátní krajka, lehký průsvitný tyl a smyslné detaily: Victoria’s Secret trefuje do rudé
Krajka, průsvitné materiály a andělská estetika letos mění podobu valentýnské romantiky. Nová kolekce Victoria’s Secret sází na smyslnost bez přehánění, důraz na detail a sebevědomí, které nevychází z dokonalosti, ale z pocitu, kdy se žena cítí dobře sama se sebou.
Valentýnská kampaň s názvem A Very VS Valentine’s staví na kontrastu jemné romantiky a smyslné elegance. Vizuální pojetí pracuje s intimní atmosférou, tlumeným světlem, svíčkami a květinami, které podtrhují ženskost, emoce a kouzlo okamžiku. Kolekce propojuje typické prvky Victoria’s Secret, jako je rafinovaná krajka, průsvitné materiály i výrazné barevné akcenty, které jsou s Valentýnem neodmyslitelně spojené.
Valentýnská kolekce: smyslnost pro každou ženu
Součástí kolekce jsou podprsenky, kalhotky, svůdné sety i noční prádlo navržené tak, aby zvýraznily ženské křivky a nabídly dokonalou rovnováhu mezi komfortem a smyslností. Dlouhodobý důraz značky na inkluzivitu se odráží i ve velikostní nabídce. Kousky jsou dostupné ve velikostech XS–XXL, u podprsenek 30B–44DDD.
Valentýnská kolekce nabízí harmonii ikonických červených a vínových tónů, jemné růžové i pudrových odstínů, které evokují romantiku a něhu. Chybět nemůže ani nadčasová černá. Delikátní krajka, lehký průsvitný tyl a hladké, na dotek příjemné materiály podtrhují pocit komfortu i ženskosti. Design pracuje se zajímavými detaily, jemnými výšivkami a čistými liniemi, které působí smyslně, ale přirozeně. Kolekce nabízí kousky, které doprovázejí výjimečné valentýnské chvíle i každodenní momenty, kdy se žena chce cítit krásná sama pro sebe.
Hailey Bieber jako tvář moderní romantiky
Hailey Bieber v kampani zosobňuje současné pojetí valentýnské smyslnosti. Je sebevědomá, přirozená a autentická. Její osobnost dodává kolekci svěží energii a podtrhuje poselství značky, že smyslnost vychází především z pocitu, kdy se žena cítí sebevědomě a dobře. Kampaň oslovuje ženy napříč generacemi a vybízí je, aby Valentýna pojaly jako oslavu vlastní ženskosti.