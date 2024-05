Justin Bieber s manželkou Hailey čekají prvního potomka

O tom, zda je nebo není modelka Hailey Bieberová, která se v roce 2018 provdala za zpěváka Justina Biebera, těhotná, spekulují světová média už roky. Ji samotnou podobné články a komentáře velmi rozčilovaly.

"Je tu něco, co je skličující, sakra, nemůžu být jednou nafouklá a nebýt těhotná? Až přijde den, kdy to bude pravda, vy na internetu budete poslední, kdo se to dozví," nechala se slyšet v minulosti.

A radostnou novinku si slavný pár opravdu dlouho nechal pro sebe. Podle zdroje z jejich okolí je totiž Hailey už v šestém měsíci. Nakonec se přece jen ale rozhodli s fanoušky podělit, a to pomocí svých profilů na Instagramu, kde sdíleli video a snímky, na kterých je modelka celá v bílém a rostoucí bříško už rozhodně neskrývá. Pod postem se okamžitě objevila vlna gratulací. Mezi těmi, které oznámení nadchlo, byla například Jennifer Lopezová nebo Kim Kardashianová.