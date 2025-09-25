Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Zvracení, vypadlý kondom nebo špatný playback. Připomeňte si největší trapasy světových hvězd

Jennifer Coolidge
Jennifer CoolidgeFoto: Profimedia.cz
Jennifer Coolidge
Jennifer CoolidgeFoto: Profimedia.cz
Prohlédnout grafiku
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Nějaký ten trapas zažil v životě každý. V případě celebrit ale bývají jeho svědkem tisíce lidí. Navíc v době internetu okamžik, na který by hlavní aktér rád rychle zapomněl, žije vlastním životem i roky poté.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Vidět svoji oblíbenou hvězdu na vlastní oči bývá snem mnoha fanoušků. A někdy je to zážitek ještě větší, než si přáli. To když se do vystoupení jejich hvězdy vloudí trapas. Že jde o výjimečné situace? Ani ne, děje se to často. Například koncert, na kterém se pozvracel Justin Bieber nebo Lady Gaga, si jejich návštěvníci budou jistě pamatovat dlouhé roky. Někdy mají ale diváci o své oblíbence i strach. Většinou za to mohou hrozivě vypadající pády.

Na nejtrapnější okamžiky v kariéře mnoha umělců se podívejte do naší galerie.

Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama