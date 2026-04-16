Příští měsíc oslaví moderátorka a komička Zuzana Bubílková své čtyřiasedmdesáté narozeniny. I ve svém věku má ale stále tatínka, o kterého se vzorně stará. Péče o osmadevadesátiletého muže však občas přináší nejen různá úskalí, ale také řadu velmi vtipných okamžiků. O ty se Bubílková rozhodla podělit v novém podcastu influencerky Agáty Hanychové.
Zuzana Bubílková se stará o téměř stoletého otce. „Schováváš mi zuby,“ obviňuje ji
Péče o staré rodiče je často velmi náročná a mnoho lidí nemá jinou možnost než je umístit do nejrůznějších zařízení s pečovatelskou službou. Moderátorka Zuzana Bubílková ale svému otci může dopřát něco zcela jiného.
„Já ho mám v péči, on nechce nikam jít (do domu s pečovatelskou službou – pozn. redakce) a je to legrace. Třeba mi říká – schovala jsi mi horní zuby. Já mu na to říkám, tati, prosím tě, proč bych ti schovávala horní zuby? A jde do lednice. Já mu na to říkám, že tam je určitě nenajde. A on mi odpoví, že kdo ví, protože já si ani nepamatuju, že jsem mu je schovala," popsala se smíchem Bubílková, která se snaží zajistit tatínkovi nejlepší možný komfort. Proto k němu několikrát týdně dochází hned několik různých pečovatelů.
Starosti jí však dělá otcova strava. „Musíme mu připravovat oběd, aby jedl, protože staří lidé od určitého věku ztrácí pocit hladu. Zeptala jsem se ho, jestli jedl, a on mi řekl, že před chvílí, a ukázalo se, že naposledy jedl včera. Takže jsme se u něj začali střídat a dohlížíme, aby opravdu snědl to, co mu tam nanosím,“ popsala náročnost péče oblíbená komička. Velkou radost má z toho, že jinak je tatínek ještě velmi samostatný. Dle jejích slov je pohyblivý a zvládá i základní hygienu. I přesto k němu však pravidelně dochází pán, který mu pomáhá s koupáním. „Třikrát týdně tam chodí zdravotní sestra, aby mu změřila tlak a podobně. Jednou měsíčně má pedikúru. Z toho je nadšený a nejradši by byl, kdyby ji měl každý týden,“ vyjmenovává Bubílková, co všechno pro tatínka obstarává.
Společnou domácnost ale nesdílí. „Bydlela jsem u něj tři měsíce, protože jsem dělala rekonstrukci bytu. A myslela jsem si, že si zvykne a nebude chtít, abych odešla, ale naopak mě vyháněl,“ vyprávěla se smíchem paní Zuzana. „Vyprávěl těm službám, že jsem měla zůstat deset dní a jsem tam deset let,“ dodala rozesmátě. Dle svých slov se mu ale nediví, protože má k dispozici třípokojový byt, kde má svůj klid. Navíc jeho denní rytmus je jiný a přes den hodně odpočívá, zato v noci už nespí tolik. „Když jsem tam byla, nevyspala jsem se a bylo to náročné,“ uzavřela s tím, že jim vyhovuje situace tak, jak je.