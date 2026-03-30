Politik, který se dostal do sněmovny za Motoristy, Filip Turek rád uráží své oponenty a kritiky. Jeho výpadům tak neunikl ani herec a scenárista Zdeněk Svěrák, který se otevřeně staví za demokratické hodnoty. Minulý týden ho kritizoval za jeho vystoupení na demonstraci, která byla svolaná mimo jiné proto, že velká část umělců, ale i obyčejných lidí nesouhlasí se zestátněním veřejnoprávních médií. A před pár dny, v době, kdy veřejnost Svěrákovi gratulovala k jeho devadesátinám, vytáhl jeho minulost.
"Hranatá nula," pustila se Zuzana Bubílková do Filipa Turka kvůli jeho útoku na Zdeňka Svěráka
Herec a scenárista Zdeněk Svěrák oslavil o víkendu své devadesáté narozeniny. Kromě gratulantů se ale našli i tací, kterým vadí jeho veřejné vystupování. Jednoho z nich komička Zuzana Bubílková označila za nulu a Svěráka se veřejně zastala.
„Vychován tak, aby podepsal ANTICHARTU a agitoval milionářům z milionu chvilek? Ale herec byl úžasný,“ napsal Turek na svých sociálních sítích. Narážel tak na rozhovor, který Svěrák poskytl Seznam Zprávám a kde vyjadřoval své rozčarování nad rozdělením společnosti. „Dožil jsem se nečekané doby zvratu, kdy přestávají platit hodnoty, podle kterých jsem byl vychován,“ řekl Svěrák, který se nebojí své názory prezentovat veřejně. V minulé volbě například podporoval Petra Pavla v jeho kandidatuře na prezidenta. Ještě předtím například Karla Schwarzenberga, když se ucházel o stejný post proti Miloši Zemanovi.
Turkovo vyjádření ale pořádně nadzvedlo ze židle komičku Zuzanu Bubílkovou, která se rozhodla Svěráka zastat. „Filip Turek se navezl do Svěráka, že podepsal Antichartu. To vytahovali politici i na Šimka, když jsme jim šlápli na kuří oko,“ naznačila, že historie útoků se opakuje. A ve videu na Instagramu nastínila také dobový kontext. „Podpis Anticharty byl podvod. Komunisti svolali povinnou schůzi pro všechny, i nekomunisty, pod pohrůžkou, že kdo nepřijde, už si ani neškrtne, a k Antichartě pak přiložili prezenční listiny. Já tam nejsem, protože jsem v té době dělala ve slovenském rozhlase a na schůzi jsme přišla záměrně pozdě s výmluvou, že jsem vysílala a podepsat jsem se zapomněla. Jenže já jsem v té době byla mladá a svobodná,“ říká s tím, že nepodepsat od ní nevyžadovalo velkou dávku statečnosti.
Její kolegové ale byli ve zcela jiné situaci. „Šimek, Svěrák a další měli rodiny a věřte, bylo to pro ně kruté rozhodnutí. Proto mě štve, že si do těchto lidí teď kopne kdejaká hranatá nula, která má jediné štěstí, že se narodila v době, kdy už o nic nejde, pouze o vlastní koryto,“ pustila se ostře do Turka.