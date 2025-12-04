Ztratili rodiče příliš brzy. Forman i Hrzánová se s těžkou ztrátou nejbližších dokázali vyrovnat

Herečka Pavla Beretová se na fotkách většinou usmívá. Život se s ní přitom nemazlil. V sedmnácti letech jí zemřela maminka, během několika málo následujících let přišla o sestru i otce. „Je to strašně složitá cesta. Doteď to beru jako zvláštní výzvu. Rozhodla jsem se to ničím nenahrazovat, řekla jsem si: ‚Takhle mi to ten život napsal a já se s tím musím nějak srovnat.‘ Někdy se mi to daří víc a někdy míň. Není to vždycky sranda,“ odpověděla Pavla Beretová na otázku, jak se člověk s předčasným odchodem svých nejbližších vyrovnává.
Ať už jim rodiče vzala zákeřná nemoc, nebo tragická nehoda, prázdné místo v jejich srdcích už se nikdy nedokázalo zaplnit. Které slavné osobnosti se musely ve velmi nízkém věku vypořádat s odchodem jednoho nebo i obou rodičů?
Podobnou zkušenost jako Pavla má například i zpěvák Tomáš Klus, který v deseti letech kvůli nehodě v horách přišel o otce. „Dal mi všechno, co mi měl dát,“ říká po letech smířeně zpěvák, který v dětství ztratil také mladší sestru, a vyrůstal tím pádem jen sám s maminkou.
Pavla Beretová
Herečka Národního divadla, která je známá třeba i ze seriálu Osada, ztratila na přelomu dětství a dospělosti, když jí bylo sedmnáct, maminku. Během několika následujících let jí odešli také sestra i otec. „Neměla jsem možnost se ani s jedním z těch mých zemřelých rozloučit. Sestra umřela při autonehodě, tatínek měl infarkt, tam ani nebyla šance, ale máma umírala dlouho, přesto jsme to nepobrali. Byla nemocná, pak se jako uzdravila, tři roky byl klid a pak to udeřilo znovu. Vyrůstala jsem s tím, že máma je nemocná, tak to bylo, brala jsem to jako ‚normální‘, nečekala jsem, že by to mohlo skončit blbě,“ uvedla herečka pro časopis Glanc.
Martin Chobot
Martin Chobot, muzikant a manžel Ewy Farne vydal loni singl To všechno z lásky, který je jednou z nejosobnějších písní z jeho debutového alba Pootevřené dveře. Hudebník přiznává, že většina skladeb na desce je o jeho matce, která zažívala opakovaně domácí násilí, a když bylo Martinovi čtrnáct let, vzala si život.
Martinova maminka sice našla odvahu násilnického manžela nakonec opustit, ale problém nastal také u dalšího partnera, u kterého se násilnické chování opakovalo. Jejich dvouletý vztah ukončila sebevraždou.
Miloš Forman
Miloš Forman se narodil v roce 1932 a jako dítě přišel o oba rodiče. Otec byl zatčen pro členství v odbojové skupině, matka pro falešné udání ve spojitosti s protinacistickými letáky. Oba byli po několik roků vězněni. Paní Formanová zemřela 1. března 1943 na tyfus v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau. Jeho otce zastihla smrt 10. května 1944 v koncentračním táboře Mittelbau-Dora.
Kateřina Marie Fialová
Herečka Kateřina Marie Fialová dostala od osudu obrovskou ránu, když jí bylo pouhých 16 let. V té době jí zemřel tatínek na rakovinu. Maminka celou situaci neunesla a krátce nato spáchala sebevraždu. „Bylo to opravdu těžké období, se kterým jsem se už smířila. Stálo to spoustu sil, ale už jsem to v sobě uzavřela a nechci se tím nechat pohlcovat,“ prozradila herečka Expresu. A dodala, že kromě smutku cítila i velký vztek.
„Nenáviděla jsem ji, vyčítala jsem jí to, cítila jsem velkou zlost. Ale časem jsem jí odpustila, když jsem se na to podívala z její strany. Věřím, že se tam nahoře jednou zase setkáme.“
Roman Vojtek
Jen pět let po smrti maminky přišel i o tatínka. V pořadu Třináctá komnata České televize Vojtek promluvil o tom, že na rozdíl od maminčina odchodu, který byl postupný, tentokrát smrt přišla nečekaně. „Nedokážu porovnat, jestli byla větší ztráta mámy, nebo táty. To nerozdělíte. Rodiče rovná se dva. Tři roky zpátky jsem třeba ještě nemohl mít vystavenou jejich fotku. Snažil jsem se to zamést, ale pak stačí taková drobnost jako film, ve kterém někdo řekne ‚mami‘, a celé to vyšlehne,“ svěřil se Vojtek v pořadu z roku 2008.
Když bylo herci Romanu Vojtkovi 16 let, zasáhla ho smrt maminky. „U nás doma se o tom nemluvilo, ale já jsem v těch dvanácti věděl, že je máma nemocná, že má rakovinu. Když odešla, tak člověk má prostě jen dvě možnosti, buď se z toho podělá, nebo se s tím snaží vyrovnat. Neříkám, že jsem se s tím vyrovnal, s tím se člověk vyrovnává hodně dlouho, ale člověka to nějak připraví do života,“ přiznal před lety Vojtek.
Tomáš Klus
S několika tragédiemi se během svého dětství musel vyrovnat i zpěvák Tomáš Klus. Když mu bylo osm let, zemřela jeho sestra. „Měl jsem z toho velké trauma. Byla malinká a plakala. Já tehdy chodil na ranní tréninky a vždycky si říkal, že bych raději žádnou ségru neměl. Že furt řve a já se nemůžu vyspat. Pak jsem to nesl hodně těžce a vyčítal si, že jsem její smrt přivolal,“ přiznal v jednom z rozhovorů.
Za dva roky přišla další rána, když zemřel jeho otec. „Táta byl náruživým vysokohorským turistou a každou krizovou situaci si jezdíval řešit do hor. Bohužel tam jezdil sám. Jednou takhle odjel a v Tatrách spadl z Kôprovského štítu,“ zavzpomínal Klus v rozhovoru pro časopis Instinkt. „Táta, ačkoli jsme spolu prožili jen deset let, byl skvělej. A často jsem slýchal od kamarádů, že by chtěli taky takového. Dal mi všechno, co mi měl dát,“ přiznal zpěvák.
Barbora Hrzánová
Herečce Barboře Hrzánové bylo 16 let, když zemřel její tatínek, herec Jiří Hrzán. V září 1980 natáčel komedii Buldoci a třešně. Během pauzy se snažil vyšplhat po římsách a hromosvodu do pátého patra panelového domu. Bohužel při pádu utrpěl zranění neslučitelná se životem. Na to, že se Hrzán často choval nerozvážně, vzpomíná jeho dcera dodnes. „On byl odjakživa takový můj mladší, trošku nespolehlivý brácha. Už asi od pěti let jsem byla dospělejší a zodpovědnější než on,“ řekla v rozhovoru pro časopis Vlasta.
Princ William a princ Harry
Možná nejslavnějšími sirotky světa jsou synové současného britského krále Karla III. – princ William a princ Harry. O svou matku přišli 31. srpna 1997, tehdy princezna Diana zemřela na následky zranění, která utrpěla při autonehodě v Paříži. „Mým způsobem, jak se s tím vyrovnat, bylo strkání hlavy do písku. Odmítal jsem na maminku pomyslet, protože jak by mi to mohlo pomoct,“ řekl v rozhovoru pro Daily Telegraph princ Harry, který zároveň přiznal, že roky po tragické události začal docházet na psychoterapii.
Julia Robertsová
Ani příběh herečky Julie Robertsové není veselý. Její otec Walter Roberts rodinu opustil, když jí byly pouhé čtyři roky, a o šest let později zemřel na rakovinu hrtanu. Herečka se k tomu vyjádřila v roce 2013 na sociálních sítích.
„Mnoho lidí ví, kdo jsem, ale málokdo zná můj příběh. Když mi bylo pouhých šest let, moji rodiče se rozvedli. O pár let později se matka provdala za muže, který byl prchlivý a věčně nezaměstnaný. Když mi bylo deset, můj vlastní otec zemřel na rakovinu. Byla jsem holčička naplněná zármutkem,“ zavzpomínala tehdy. „Mohla jsem kvůli všemu, co se mi stalo, nenávidět celý svět. Ale zjistila jsem, že ať se děje cokoli, život jde dál. A já můžu buď zůstat stát, nebo jít. Udělala jsem to druhé. A dodnes jsem stále v pohybu! Výsledek je i to, že jsem se stala jednou z nejlépe placených hereček světa. A jaké je tedy poselství mého příběhu? Jděte dál! Nevzdávejte se, protože váš život se stane lepším!“ vzkázala svým fanouškům.
Madonna
Maminka zpěvačky Madonny zemřela ve věku 30 let na rakovinu prsu. Madonně tehdy bylo pouhých pět let. Celý svůj život prý nedokázala tento zážitek pochopit. V roce 2003 vydala desku American Life, na které je i jedna z jejích nejosobnějších písní Mother and Father. V té se k maminčině smrti vrací. „Myslím, že mě nikdy nikdo neranil tak jako ty, nechápala jsem to, byla jsem jen dítě,“ zní jedna z jejích slok.
Kate Beckinsale
Herečka Kate Beckinsale je dcerou herce Richarda Beckinsalea. Ten bohužel zemřel, když jí bylo pět. Jejímu otci bylo pouhých 31 let, když podlehl infarktu. Herečka popsala ztrátu otce jako nejhorší zážitek v životě. A i přesto, jak byla v době otcovy smrti malá, má na něj pár krásných vzpomínek. Je každopádně velmi vděčná, že si ho může připomínat díky jeho umění.
Patrick Duffy
Herec Patrick Duffy byl už sice dospělý, na rok 1986 ale nikdy nezapomene. Během jedné noci přišel o oba rodiče, kteří vlastnili a provozovali bar v Montaně. V listopadu je zde zastřelili dva mladíci. „Otec ty dva mladíky večer vyhodil z baru. Takže odešli a pili někde jinde. Pak se vrátili, aby mu nakopali prdel. Vešli do hospody se zbraněmi a zastřelili jeho i mojí matku. V baru nebyl nikdo jiný,“ prozradil Duffy magazínu Closer Weekly.
Jennifer Hudsonová
Rok 2008 se nesmazatelně vryl do paměti herečky Jennifer Hudsonové. Bývalý manžel její sestry tehdy zastřelil její matku Darnell, bratra Jasona a synovce Juliana. Vrah William Balfour byl odsouzen k doživotnímu trestu. „Je to celé jako v mlze. Dosud mi to přijde nereálné,“ řekla Hudsonová v roce 2010 v jedné z epizod dokumentárního seriálu Behind the Music. „Bylo to, jako bych vystoupila mimo sebe.“