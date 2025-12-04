Přeskočit na obsah
4. 12. Barbora
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Ztratili rodiče příliš brzy. Forman i Hrzánová se s těžkou ztrátou nejbližších dokázali vyrovnat

Miloš Forman
Miloš FormanFoto: Profimedia
Miloš Forman
Miloš FormanFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Ať už jim rodiče vzala zákeřná nemoc, nebo tragická nehoda, prázdné místo v jejich srdcích už se nikdy nedokázalo zaplnit. Které slavné osobnosti se musely ve velmi nízkém věku vypořádat s odchodem jednoho nebo i obou rodičů?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Herečka Pavla Beretová se na fotkách většinou usmívá. Život se s ní přitom nemazlil. V sedmnácti letech jí zemřela maminka, během několika málo následujících let přišla o sestru i otce. Je to strašně složitá cesta. Doteď to beru jako zvláštní výzvu. Rozhodla jsem se to ničím nenahrazovat, řekla jsem si: Takhle mi to ten život napsal a já se s tím musím nějak srovnat. Někdy se mi to daří víc a někdy míň. Není to vždycky sranda, odpověděla Pavla Beretová na otázku, jak se člověk s předčasným odchodem svých nejbližších vyrovnává.

Reklama
děti, rodiče žena
děti, rodiče žena

Tohle dětem nikdy neříkejte: Věty, kterými nám rodiče zničili sebevědomí

Sex a vztahy

Podobnou zkušenost jako Pavla má například i zpěvák Tomáš Klus, který v deseti letech kvůli nehodě v horách přišel o otce. „Dal mi všechno, co mi měl dát,“ říká po letech smířeně zpěvák, který v dětství ztratil také mladší sestru, a vyrůstal tím pádem jen sám s maminkou. 

Podívejte do naší galerie na další známé osobnosti, které v životě čelily podobné ráně osudu.

Předchozí
1234513
Pokračovat

Pavla Beretová

Pavla Beretová
Pavla BeretováFoto: Profimedia

Herečka Národního divadla, která je známá třeba i ze seriálu Osada, ztratila na přelomu dětství a dospělosti, když jí bylo sedmnáct, maminku. Během několika následujících let jí odešli také sestra i otec. Neměla jsem možnost se ani s jedním z těch mých zemřelých rozloučit. Sestra umřela při autonehodě, tatínek měl infarkt, tam ani nebyla šance, ale máma umírala dlouho, přesto jsme to nepobrali. Byla nemocná, pak se jako uzdravila, tři roky byl klid a pak to udeřilo znovu. Vyrůstala jsem s tím, že máma je nemocná, tak to bylo, brala jsem to jako normální, nečekala jsem, že by to mohlo skončit blbě, uvedla herečka pro časopis Glanc.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama