"Znetvořená" těla slavných. Komu zůstaly jizvy po rvačce či nehodě? Jednu tají i Kate

Nehody na motorce a na koni, rvačky v hospodě, ale i zdolání těžké nemoci. I to jsou některé z důvodů, proč jinak zdánlivě dokonalá těla celebrit brázdí jizvy. Nejedné z nich visel život doslova na vlásku, nebo spíš na kousku kůže. O to více si ale tyto památky na svém těle cení, protože jim připomínají, jak je život vzácný. Mnohé nejsou téměř ani vidět, ale v několika případech se staly jizvy dokonce součástí image zejména mužských hvězd – třeba Jason Momoa získal výraznější role i díky své výrazné jizvě přes obočí. Nebyla tam ale vždycky. Za jejím původem stojí neuvěřitelných 140 stehů.
Kristýna Třešňáková
Nehoda z dovolené v Turecku obrátila život vzhůru nohama Kristýně Třešňákové, známé na sociálních sítích jako influencerka Týnuš Třešničková. U ohnivé barmanské show ve vyhlášené restauraci ji a několik dalších turistů zasáhl výbuch hořlavé směsi přímo do obličeje. Popálila si také ruce, krk a dekolt. Paže, pas a prsa jí ochránila tlustější vrstva oblečení. Několik měsíců strávila v turecké nemocnici, náklady jí hradil majitel restaurace. Na děsivý zážitek i jeho důsledky se ale dívá s nadhledem. „Je to jen estetická vada, mohla jsem být po té nehodě například slepá,“ tvrdí. „Takže nějaké jizvičky jsou opravdu to nejmenší.“
Jason Momoa
Jason Momoa se proslavil jako Khal Drogo ve Hře o trůny až v době, kdy jeho levé obočí protínala tenká jizva a mnozí fanouškové se domnívali, že se takhle narodil. Ve skutečnosti k ní přišel v hospodě, kdy se pohádal s místním štamgastem. Ten na herce následně zaútočil i fyzicky a rozbil mu sklenici přímo o obličej. Momoa byl okamžitě převezen do nemocnice, kde mu ránu zašili až 140 stehy, zatímco jeho útočník poputoval do vězení na pět let. „Celý život mi říkali hezounek,“ konstatoval herec s tím, že se mu ulevilo, když se této přezdívky po nehodě zbavil.
Keanu Reeves
Keanu Reeves hraje akční hrdiny už přes 25 let, nicméně v soukromí se také nebrání adrenalinu. Na motorce jezdí každý den, je to jeho oblíbený způsob dopravy i kratochvíle. V roce 1988 se mu ale tato záliba téměř stala osudnou – v serpentině neubrzdil a tvrdě přistál na cestě, kde půlhodinu v bolestech čekal, že každou chvilku zemře. Lékaři mu museli vyoperovat slezinu, takže se mu po břiše táhne hrubá jizva. Kromě toho si zlomil několik žeber, přišel o zuby a čekalo ho několik dalších chirurgických zákroků. „Říkám tomu ďábelská jízda,“ vzpomínal Reeves zpětně. Na rychlé motorky však nezanevřel: „Musel jsem to zažít, abych to ze sebe dostal. Asi mě ještě několik takových jízd čeká.“
Mahulena Bočanová
Mahuleně Bočanové zůstala na čele jizva z natáčení komedie Bohoušův syn (1975), když ji nešťastnou náhodou poranil představitel hlavní role – dobrácký, ale mohutný bernardýn. Tehdy osmiletá holčička se se psem ráda mazlila i mimo pracovní dobu. Zrovna když jej objímala, zavolala na něj panička a pes prudce otočil hlavu. Tesákem tak malé Mahuleně roztrhl kůži na čele. Mohlo to ale dopadnout mnohem hůř. Její maminka, která byla na place také přítomna, se lekla, že dcerka přišla o oko.
Princezna z Walesu
Catherine, princezna z Walesu, schovává pod hustými vlasy na svém levém spánku také jizvu. O jejím původu se dá ale jenom spekulovat. Manželka prince Williama přiznala jenom, že je pozůstatkem operace z dětství, s detaily se však tisku zbytečně nesvěřila v duchu hesla britské královské rodiny „nikdy si nestěžuj, nikdy nic nevysvětluj“.
Kylie Jenner
Kylie Jenner se za svoji jizvu na noze nestydí a dokonce jí přezdívá „má věrná přítelkyně“. Má ji od svých pěti let, kdy si se sestrou Kendall hrály na schovávanou. Poranila se u toho na ostré tyči u brány. A ačkoli je rodina Kardashianů a Jennerů známá bezchybnými fotkami na Instagramu, Kylie tuto památku na rozpustilé dětství ráda ukazuje na sociálních platformách. Je to pro ní projev lásky k vlastnímu tělu. „Miluji svou jizvu,“ dodává.
Monika Bagárová
Monice Bagárové zůstala na památku jizva po narození dcery Ruminky. Kvůli špatnému natočení miminka v děloze musela zpěvačka podstoupit císařský řez. Porod už pak proběhl hladce, avšak následující péči Bagárová zanedbala. „Určitě si ze mě neberte příklad, já neudělala ani jeden cvik, který mi byl doporučený. Já přišla domů z porodnice a začala jsem uklízet, vařit, fungovat hned na 100 procent,“ přiznala s tím, že péče o dceru byla pro ni přednější.
Ed Sheeran
Stát poblíž princezny Beatrice na rozdivočelém večírku se zpěvákovi Edu Sheeranovi moc nevyplatilo. Když princezna předstírala, že za rytíře pasuje jeho kolegu z hudební branže Jamese Blunta, neuvědomila si, že Sheeran stojí za ní a zasáhla jej čepelí meče přímo do tváře. Moc nechybělo, aby nepřišel o oko. Navzdory zranění se zachoval jako gentleman a než jej odvezli do nemocnice, rozrušenou princeznu ještě utěšoval.
Kaley Cuoco
Herečka Kaley Cuoco, známá jako Penny z Teorie velkého třesku, doplatila v roce 2011 na svou lásku ke koním. Z jednoho totiž spadla a navíc jí šlápl na nohu. Zvuk lámající se kosti prý připomínal pouhý ševel listí. Aby jí končetinu napravili, vložili do ní chirurgové dvě ocelové tyčky. „Aspoň teď vím, kdy bude pršet,“ zažertovala herečka ve večerní talkshow Davida Lettermana.
Sharon Stone
Kvůli jízdě na koni skončila zjizvená i herečka Sharon Stone. Její nehoda ale byla o to nebezpečnější, že jí bylo pouhých čtrnáct let, kdy se snažila zkrotit divokého hřebce, zatímco její matka venku věšela prádlo. Právě o šňůru zavadila mladičká Stoneová, zamotala se do ní a téměř si u toho uťala hlavu, kdyby ji máma z koňského hřbetu nezachránila. Hrdlo měla rozťaté od ucha k uchu a v nemocnici ani lékař nevěděl, co si se zraněním počít. Její otec ho prý musel doslova dotlačit do místnosti a požadoval, aby jeho dceru zašil. Ránu na krku ale nebylo možné takto ošetřit, místo toho se musela hojit pod náplastmi. „Teď už to vypadá v pořádku a většina lidí si to ani nevšimne,“ řekla herečka. „Osobně jsem na svoje jizvy pyšná.“
Michal Hrůza
Rvačku v hospodě přežil i český zpěvák Michal Hrůza, utrpěl ale poškození mozku a devět dnů ležel v umělém spánku. K překvapení lékařů se plně zotavil a vrátil se zpátky na pódium po čtyřech měsících. Na levé straně čela se mu ovšem táhne velká jizva, která mu připomíná, jak tehdy hrobaři ušel z lopaty.
Harrison Ford
Jizvu na bradě Harrisona Forda se pokoušeli objasnit i scénáristé filmů, ve kterých účinkoval. Jako Indiana Jones se prý omylem šlehl do tváře bičem u krocení lva, ve filmu Podnikavá dívka (1988) si prý rozbil bradu o záchodovou mísu. Ve skutečnosti k ní přišel u automobilové havárie, kdy v mladosti naboural do telefonního sloupu. V té době nebyly airbagy běžnou výbavou, a proto se v plné rychlosti praštil bradou o volant. Na tváři mu tak zůstala viditelná památka na tuto nehodu.
Joaquin Phoenix
Herec Joaquin Phoenix patří mezi oblíbené volby režisérů, když přijde na postavy padouchů. Dopomáhá mu k tomu i neobvyklá jizva nad horním rtem, která se mu táhne až k nosu. V jeho případě se ale jedná o vrozenou vadu, konkrétně rozštěp patra.
Seal
Jizvy britského zpěváka Seala se staly takřka jeho poznávacím znamením. Když mu bylo 21 let, bojoval s nevysvětlitelnou únavou a zhoršila se mu pleť. Na začátku své hudební kariéry v roce 1990 navštívil doktora, který symptomy okamžitě rozeznal jako chronickou nemoc lupus a nasadil intenzivní léčbu, která ale zanechala zpěvákovi na obličeji hluboké jizvy. Nestydí se za ně. „Svým dětem říkám, že ty jizvy jsou památkou mého vítězství nad zlými démony,“ vyjádřil se ke svým jizvám s nadhledem.
Jožo Ráž
Nehoda na motorce v roce 1999 se téměř stala osudnou slovenskému zpěvákovi Jožovi Rážovi. Nakonec strávil dva měsíce v kómatu a pak ještě dalších 19 let působil v kapele Elán, i když teď vystupuje už jen příležitostně. Jeho vyhlídky na přežití byly zpočátku nejisté. Vyvázl z toho s několika jizvami na těle, které lékaři maskovali plastickými operacemi. Viditelnou jizvu přes obličej ovšem skrýt moc nešlo. Prý ji způsobila vpáčená zlomenina čelní kosti v kombinaci s tržnou ránou a zlomeným nosem. Tyto diagnózy ale nikdy oficiálně nepotvrdil.
