"Znetvořená" těla slavných. Komu zůstaly jizvy po rvačce či nehodě? Jednu tají i Kate

Vévodkyně Kate
Foto: Reuters
Vévodkyně Kate
Foto: Reuters
Daniela Straková
Daniela Straková

Za každou jizvou se schovává příběh. Lidská kůže je jako plátno, na kterém se promítá náš život, a ani celebrity nejsou odolné vůči zraněním. Některé svoje jizvy schovávají, ale zejména u mužských hvězd se staly součástí jejich vizáže, přičemž jim propůjčily určité "drsňáctví".

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Nehody na motorce a na koni, rvačky v hospodě, ale i zdolání těžké nemoci. I to jsou některé z důvodů, proč jinak zdánlivě dokonalá těla celebrit brázdí jizvy. Nejedné z nich visel život doslova na vlásku, nebo spíš na kousku kůže. O to více si ale tyto památky na svém těle cení, protože jim připomínají, jak je život vzácný. Mnohé nejsou téměř ani vidět, ale v několika případech se staly jizvy dokonce součástí image zejména mužských hvězd třeba Jason Momoa získal výraznější role i díky své výrazné jizvě přes obočí. Nebyla tam ale vždycky. Za jejím původem stojí neuvěřitelných 140 stehů.

Kristýna Třešňáková

Nehoda z dovolené v Turecku obrátila život vzhůru nohama Kristýně Třešňákové, známé na sociálních sítích jako influencerka Týnuš Třešničková. U ohnivé barmanské show ve vyhlášené restauraci ji a několik dalších turistů zasáhl výbuch hořlavé směsi přímo do obličeje. Popálila si také ruce, krk a dekolt. Paže, pas a prsa jí ochránila tlustější vrstva oblečení. Několik měsíců strávila v turecké nemocnici, náklady jí hradil majitel restaurace. Na děsivý zážitek i jeho důsledky se ale dívá s nadhledem. Je to jen estetická vada, mohla jsem být po té nehodě například slepá, tvrdí. Takže nějaké jizvičky jsou opravdu to nejmenší.

Podívejte se do naší galerie na další zajímavé příběhy, které schovávají jizvy na tělech hvězd.

