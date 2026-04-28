Velká část české veřejnosti během včerejšího dne viděla video, na kterém Josef Kokta velmi sprostě nadává vlastním dětem poté, co zjistí, že rozbily skleněný barel s vodou. „Běžte do pi*e, kdo to udělal? Který zm*d? Ku*va. Ho*ado za*raný,“ křičí Kokta. Proud nadávek neustává. „Pí*a jedna malá,“ zazní nejspíš směrem k dceři Lili. Následně je slyšet hlas jeho ženy Ornelly Koktové, že to byl Sven. „Je to ču*ák! Nech to být! Sedni si! Ne*er mě, vo*e, blbečku,“ je ještě slyšet na nahrávce, kterou pořídil nejstarší syn Quentin. Video vzbudilo velké pohoršení na sociálních sítích, a tak bylo jasné, že se k němu dříve nebo později bude muset Kokta vyjádřit. Což také včera večer udělal.
„Změnil jsem se,“ dušuje se Kokta, který prosí lidi, aby nebyli zlí na Ornellu
Naprosto neodpustitelné chování předvedl Josef Kokta na tajné nahrávce. Za vulgární urážky svých dětí se omlouvá a prosí, aby to lidé nedávali za vinu jeho ženě. Psycholog ale upozorňuje, že za tím může být počínající demence.
„Chtěl bych se vyjádřit k videu, který teď koluje na internetu a který vyvolává tu obrovskou vlnu kritiky mé osoby. Chci říct na rovinu, že se za to moc stydím a je mi to líto. To video je čtyři roky starý a zachycuje moment, kdy jsme se tehdy stěhovali a rozbil se skleněný barel a všude bylo plno střepů a já jsem úplně vypěnil a měl jsem obrovský strach, aby se ty malinký dětičky nepořezaly. Ty výrazy, který jsem použil, jsou neomluvitelný a úplně vás chápu, že mě za to kritizujete a zasloužím si to,“ sype si Josef popel na hlavu. A odmítá tvrzení některých lidí, že jeho žena v té situaci nezasáhla.
„Musím říct, že tehdy po mně Orny totálně vyjela, což na videu není. Dostal jsem obrovskou čočku za ty výrazy a musel jsem jí slíbit, že je už nikdy na děti nepoužiju. Moje realita s dětmi je od tý doby úplně jiná a i tehdy to byla mimořádná situace a už se to neopakuje. Snažím se být dobrým tátou,“ říká tichým hlasem bývalý podnikatel, který se živil marketingem, a tak dobře ví, jak v takové situaci hasit mediální průšvih.
Je si dobře vědom toho, že musí přijmout kritiku, snaží se však chránit svou partnerku. Ta je podle jeho slov v příšerné situaci, kterou si ale nezavinila. „Chápu i Veroniku Arichtevu a ostatní, kteří jsou z toho videa v šoku. To moje starý selhání teď dopadá i na Orny a ta holka je v tom úplně nevinně. Je to skvělá máma, prosím Vás, nenapadejte ji, ona za to nemůže. Ona má naopak zásluhu na tom, že jsem se polepšil. Opravdu nejsem takovej grázl, jak to z toho videa vyznívá. Prostě jsem už někdy starej nerudnej dědek,“ vysvětluje dále Kokta.
Rozhodl se také objastnit to, jak se video k divákům dostalo. „Video bylo na profilu Orny a ona říká, že to video tam uložila proto, že kdybych někdy něco takovýho zase udělal, tak aby mi to pustila, abych viděl, jaká je to hrůza. Nechala ho tam jako soukromé. Já to blbec omylem odkryl a udělal jsem ho veřejné a je z toho ten veřejný lynč. Prosím, nenadávejte Orny, ta je v tom nevinně,“ prosí ještě jednou.
Zděšení jsou nejen obyčejní lidé, ale také odborníci. Psycholog Jan Beer varuje, že vyrůstání v takovém prostředí může děti velmi poškodit. Upozornil ale ještě na jednu věc, a sice že Koktovo chování může být příznakem zdravotního problému. „Pokud se ve vyšším věku člověka objeví neadekvátní reakce ve zcela běžné situaci, může jít o signál, který může znamenat potřebu odbornějšího vyšetření. Pomoci by mohl psychiatr nebo neurolog. V mozku může dojít k nezvratným degenerativním změnám, může se například rozvíjet stařecká demence a podobné potíže. I takové vulgární projevy mohou být čistě teoreticky signálem postupující nemoci, takže v zájmu každého člověka s podobnými neduhy by mělo být zaměřit se na to dřív, než bude pozdě,“ řekl pro eXtra.cz.