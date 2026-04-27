"Ho*ado za*raný,“ Josef Kokta sprostě řval na děti, jeho žena Ornella se ho zastává

Josef Kokta a Ornella Koktová společně vychovávají své tři děti. Podnikatelka se netají tím, že jsou oba dva horkokrevní, a tak u nich není o bouřlivé situace nouze. Nyní se na internetu objevilo video, které pořídil jejich nejstarší syn Quentin a které pobouřilo veřejnost. Je na něm totiž slyšet, jak sprostě Kokta dětem nadává. „Běžte do pi*e, kdo to udělal? Který zm*d? Ku*va. Ho*ado za*raný,“ řve jak smyslů zbavený Josef poté, co zjistí, že jedno z dětí rozbilo skleněný barel s vodou.
Josef Kokta za svůj život zplodil celkem sedm dětí. A jak se zdá, poslední dvě mu dávají pořádně zabrat. Na internetu koluje video, ve kterém Svenovi a Lili, kteří ještě chodí do školky, sprostě nadává.
Nahrávka se okamžitě začala šířit a například modelka Tereza Zimová netají své znechucení. „Nebudu sem dávat video, není důstojný ani pro jedno z dětí na záběrech,“ začala své vyjádření ve stories. „Ale dlouho mi nebylo tak zle a nechtělo se mi brečet, když jsem viděla, co se v rodinách děje, když se omylem ukáže realita,“ sdílela svůj postoj Zimová, která je sama maminkou dvou malých dětí.
Že si zadělal na pořádnou ostudu, si Kokta uvědomuje a rozhodl se veřejně omluvit. „Vytekly mi nervy, řval jsem jako pitomec. Jsem starej nerudnej dědek, občas takhle vyteču. Vím, že mě to neomlouvá, ale stalo se. Pak jsem se dětem omluvil, přitulil jsem je. Na to není omluva, to opakuji, vím to,“ řekl pro Super.cz. A na jeho stranu se postavila i Ornella.
„Děti rozbily obří skleněný barel, všude milion střepů, Sven s Lili byli fakt mrňaví. Pepovi vytekly nervy. Bál se, aby se dětem něco nestalo – hlavně aby se nepořezaly – a vyslovil to, co vyslovil. Jasně, lidem na sociálních sítích se přece přešlap jakéhokoliv druhu nikdy nestal a ani nestane. Každý je tu tak dokonalý… Víte, občas se přihodí horší chvíle – a ve finále? Já jsem v ten moment na videu zachovala klid a jemu ujely nervy,“ zastala se svého manžela s tím, že je podle ní důležitý balanc. „Když se jeden ztratí, ten druhý s chladnou hlavou řeší akutní situaci. Tohle je tým, který se umí vlastně navzájem podržet. Pepu neomlouvám, ale jedna horší situace z něj nedělá celkově špatného tátu. A za tím si pevně stojím! Je to milující rodič, který pro rodinu žije,“ dodává nekompromisně.