„Takhle se nikdo k dětem nechová!“ Arichteva rozcupovala Ornellu kvůli šokujícímu videu na sítích

Veronika Arichteva ostře zareagovala na video z domácnosti Ornelly a Josefa Koktových, které pobouřilo veřejnost. Herečka odmítla Ornellino vysvětlení o „balancu“ mezi rodiči a apelovala na to, že podobné chování k dětem by se nemělo přehlížet ani omlouvat.

Video z domácnosti Ornelly a Josefa Koktových, na kterém zaznívají ostrá slova směrem k jejich malým dětem, vyvolalo silné reakce napříč veřejností. Zatímco se Ornella snažila situaci vysvětlit a uklidnit, ne každý její pohled přijal. Mezi těmi, kdo se rozhodli ozvat, byla i herečka Veronika Arichteva – a rozhodně nešla cestou smířlivých slov.

Herečka, která sama vychovává pětiletého syna Luku, přiznala, že původně neměla v plánu se k celé věci vyjadřovat. Nakonec ale změnila názor. „Takovýhle chování k dětem a vůbec k druhým lidem bysme neměli tolerovat a neměli to přehlížet,“ vysvětlila, proč se rozhodla promluvit. Podle ní nejde jen o jeden konkrétní případ, ale o širší problém, který se může odehrávat i jinde. „Věřím tomu, že se to děje ve více rodinách. Ale furt to neznamená to, že to je správně,“ dodala.

Arichteva zároveň zdůraznila, že podobné situace by lidé neměli přecházet mlčením. „Myslím si, že není správný to přehlížet, když něco takovýho člověk vidí. Kdekoli. Na ulici, u svých kamarádů,… Kdekoli. Myslím, že těm lidem by se mělo říct, že to není v pořádku a není to normální. Takhle by se neměl chovat nikdo k nikomu. Natož k dětem,“ apelovala směrem k veřejnosti.

Postupně se pak dostala i k přímé kritice samotné influencerky. Nejprve se pozastavila nad tím, kdo její obsah sleduje a podporuje. „Absolutně nerozumím lidem, kteří si platí nějaký Ornella Life, nebo co to je. Zároveň nerozumím firmám, který propůjčí svoji značku někomu takovýhlemu, aby mu dělal propagaci nějakýho jeho produktu nebo firmy. Za mě to je všechno totálně morálně špatně. To by si taky ty firmy měly uvědomit,“ uvedla známá herečka.

Znepokojivá je podle Arichtevy i reakce dětí

„Z toho videa jsem dost pochopila, z reakce dětí, že na takové chování jsou zvyklí. Takže, nemyslím si, že to je o tom, že Pepovi ruply nervy,“ řekla. Podle ní nejde o jednorázové selhání, ale o něco, co se může opakovat. „To se asi děje poměrně často. Ne, Ornello, nemyslím si, že tam je nějakej balanc, že to vyvažuješ. Nevyvažuješ to vůbec ničím,“ reagovala přímo na Ornellino vysvětlení.

Ornella přitom Josefa Koktu hájila a snažila se situaci zasadit do širšího kontextu rodinného fungování. „Za mě je to super viditelný balanc obou rodičů. Když se jeden ztratí, ten druhý s chladnou hlavou řeší akutní situaci. Tohle je tým, který se umí vlastně navzájem podržet. Pepu neomlouvám, ale jedna horší situace z něj nedělá celkově špatného tátu. A za tím si pevně stojím,“ uvedla.

S tím ale Arichteva zásadně nesouhlasí. „Kdybys to vyvažovala, tak ty děti vezmeš do pr**le pryč a nenecháš po svých dětech na ně řvát,“ uzavřela ostře celé své vyjádření s tím, že sledování videa pro ni bylo velmi nepříjemné.

Dítě potřebuje respekt, emoce ventiluju až v kabinetu, pokud je cíl vzdělávání a výchova, není místo pro poznámky, doufám, že moji žáci jsou šťastní

Zdroj: Instagram Veroniky Arichtevy, Instagram Ornelly Koktové

