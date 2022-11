Janis Sidovský lituje, že s partnerem neměli odvahu mít dítě. Teď už to nejde, říká

Soužití producenta Janise Sidovského a zpěváka Pavla Vítka mohlo vypadat zcela jinak. Před lety totiž partneři uvažovali o tom, že by se stali rodiči. Od toho záměru nakonec upustili, podle Sidovského to ale možná nebylo správné rozhodnutí.

"My jsme o dítěti mluvili asi tak deset let zpátky. A pro Pavla to bylo možná větší téma než pro mě, má k tomu nějak blíž. Dokonce nám jedna kamarádka zařizovala ve Spojených státech, že bychom si mohli pořídit dítě tam. Ale my jsme si tím přestali být jistí. Nejen kvůli našemu pracovnímu vytížení, kdy ani jeden z nás se nechtěl zříct své profese, a tak nám bylo jasné, že bychom museli mít chůvu. Ale přece jen před těmi deseti lety to bylo ve společnosti jiné než teď a my jsme se velmi báli, čemu bychom toho syna nebo dceru vystavili na veřejnosti. Nechtěli jsme, aby to dítě bylo ve stresu," řekl otevřeně Sidovský v podcastu Slyšíme se?

Jejich společného rozhodnutí podle svých slov trochu lituje. "A teď už to i kvůli věku nejde. Ale je to možná škoda, že jsme tu odvahu neměli. Dokonce jsme začali zvát kamarády s dětmi k nám na zahradu, což dřív nebylo, protože jsme chtěli mít klid," dodal se smíchem producent, že k dětem mají s partnerem čím dál tím lepší vztah.

Vnoučata by totiž nejspíš mohla zlepšit i vztahy s rodinami obou partnerů. Zvlášť s tou Janise Sidovského. Jeho rodiče se podle něj nikdy nesmířili s tím, že žije s mužem. "Takové to přijetí, i když k nám rodiče jezdí, tak to nikdy nebylo. Že bychom si sedli a řekli si, že se nic neděje, to se nestalo, a to jsme spolu 35 let. Naši nepřijeli třeba ani na obřad registrovaného partnerství. Není to tak, že by byli proti tomu, ale je to pro ně asi složité se s tím vyrovnat úplně definitivně," přiznal Sidovský s tím, že je to záležitost, která ho stále trápí.

"Nedá se říct, že by mě to bolelo, ale je to věc, která vás mrzí, že není řečená, že se tam pořád vznáší takové to 'jak to mohlo být, kdybych nepoznal Pavla'. Možná to souvisí s tím, že jsem jedináček a moji rodiče nebudou mít vnoučata. Je to věc, která mě mrzí, ale naučil jsem se ji přecházet," uzavřel velmi osobní téma.