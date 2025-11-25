Dle svých vlastních slov herečka Jorga Kotrbová svou životní roli Zlatovlásky nenáviděla, protože ji prý navždy zaškatulkovala. Možná i proto pověsila svou hereckou kariéru na hřebík. A bohužel se jí nedařilo ani v soukromém životě. Herečka měla dva zásadní vztahy a jejím prvním partnerem byl herec Jiří Novotný, s nímž má dceru Tamaru. Druhým pak byl herec Zdeněk Žák, který se stal i jejím manželem. Měli spolu dceru Julii a syna Václava. Manželství ale vydrželo pouhých pět let. Přestože zůstala na děti sama, špatně si rozhodně nežila. Právě naopak. Díky dědictví po otci byla multimilionářkou.
Zlatovláska Jorga Kotrbová si žila jako v bavlnce. Měla majetek za stovky milionů
Všechny milovníky pohádkové klasiky dnes zasáhla zpráva o smrti herečky a dabérky Jorgy Kotrbové, kterou proslavila role princezny zlatovlásky nebo hlas majora Houlihanové v seriálu M.A.S.H. Málokdo ví, jak velký majetek po ní zůstal.
Majetek v hodnotě několika stovek milionů představovaly především nemovitosti, který vlastnila Kotrbová opravdu hodně. To, co všechno jí patřilo, zmapoval před časem týdeník Rytmus života. Asi nejhodnotnější položkou vy výčtu jejích nemovitostí je dům na Novém městě v Praze. Ten má podle odhadů hodnotu 280 milionů a herečce patřil podíl ve výši 70 milionů. Další obrovskou položkou jsou pozemky v pražské Libni, které měly odhadovanou hodnotu 25 milionů korun.
Podíl za více než pět milionů korun měla Kotrbová také v bytovém domě na Palmovce. A nutno podotknout, že to všechno jsou odhady hodnoty staré už nějakou dobu a cena nemovitostí, zvláště pak v hlavním městě neustále roste. Dalších minimálně sedm milionů měla herečka také v pozemcích v Kolovratech, Vysočanech a v Bohnicích. Tam její pozemek přímo přiléhá ke známému bohnickému hřbitovu, který je opředen mnoha tajemstvími.
Srdcovou záležitostí byl ale pro Kotrbovou statek v Ludíkově pod Smrkem v Libereckém kraji, který koupila a kde s žila s dcerou a chovala milované koně. Tam byla spokojená a stranila se zájmu veřejnosti. „Jsem v důchodu, užívám si rodiny a venkova… Já už jsem osoba neveřejná. Jsem ženská, která chce ještě žít a užít si života bez cizích očí. V přírodě, s vnoučaty a se zvířaty,“ řekla v roce 2022 magazínu Blesk.
