"Zjistili jsme, že oheň je nebezpečný, tak radši chlastáme," říká lékař Marek Dvořák

„Prosím, jestli teda máte na něco u těch svých dětí apelovat, zkuste jim tentokrát říct, že ať se stane jakejkoliv zdravotní průšvih, tak ve chvíli, kdy už to nezvládají vyřešit svépomocí, ať zavolají 155 a nechají si poradit. My přijedeme, pomůžeme, nebudeme soudit. Nejhorší, co můžou udělat, je, že tam toho do bezvědomí opilýho kámoše nechají nebo to budou nějak lepit sami s tím, že to nějak dopadne…," uzavřel s tím, že po službě da vědět, jaká je jeho letošní statistika.