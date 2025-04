"Filip Turek mi volal a omluvil se," říká lékař Marek Dvořák po svém vyjádření

„Jenže se stala nejhorší možná věc – Filip Turek sdílí a tím i motivuje dalších 223 tisíc lidí k tomu, aby se fotili, jak prasí za volantem, a na svém účtu už přesdílel desítky řidičů, jak se fotí v rychlosti 250, 283 km/h, v mlze, v noci, na mokré silnici. Mladí nezkušení řidiči. A to už je průser. Vzpomínám na jednoho takového blba, který se takhle fotil, jak jede 130 v obci, a postnul to na Instagram. Byla to jeho poslední fotka – deset minut potom zabil v protisměru kromě sebe i dva rodiče od malého děcka," napsal zkušený lékař letecké záchranné služby, který zasahuje u těch nejtěžších případů a moc dobře tak ví, co taková jízda může způsobit.