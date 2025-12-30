Přeskočit na obsah
30. 12. David
Zjistěte, kdo byla největší sexbomba a ženská ikona v roce, kdy jste se narodili

Ursula Andress
Ursula AndressFoto: United Artists
Žena.cz

Představitelky filmových hrdinek, zpěvačky nebo modelky se často stávají idoly mužů všech věkových kategorií. A mnoho žen se jim touží podobat. Které ženy byly v kurzu právě v roce, kdy jste přišli na svět?

Co mají společného Audrey Hepburnová, Madonna, Demi Mooreová, Naomi Campbellová, Jackie Kennedyová nebo třeba Jake Birkinová či Liza Minnelliová? Všechny jmenované byly ve své době idoly, ke kterým vzhlížely miliony žen a dívek a které milovaly generace mužů. Dost možná k nim patřili i vaše rodiče.

Které ženy byly nejvíce v kurzu v době, kdy jste se narodili? Na to se podívejte do naší galerie.

1950 - Audrey Hepburnová

Audrey Hepburn Smích z ráje
Audrey HepburnováFoto: Externí

Křehký půvab a vytříbený módní styl byly typické pro herečku Audrey Hepburnovou. Předvedla je i ve filmu Smích z ráje.

