Co mají společného Audrey Hepburnová, Madonna, Demi Mooreová, Naomi Campbellová, Jackie Kennedyová nebo třeba Jake Birkinová či Liza Minnelliová? Všechny jmenované byly ve své době idoly, ke kterým vzhlížely miliony žen a dívek a které milovaly generace mužů. Dost možná k nim patřili i vaše rodiče.
Zjistěte, kdo byla největší sexbomba a ženská ikona v roce, kdy jste se narodili
Představitelky filmových hrdinek, zpěvačky nebo modelky se často stávají idoly mužů všech věkových kategorií. A mnoho žen se jim touží podobat. Které ženy byly v kurzu právě v roce, kdy jste přišli na svět?
Které ženy byly nejvíce v kurzu v době, kdy jste se narodili? Na to se podívejte do naší galerie.
1950 - Audrey Hepburnová
Křehký půvab a vytříbený módní styl byly typické pro herečku Audrey Hepburnovou. Předvedla je i ve filmu Smích z ráje.
1951 - Elizabeth Taylorová
Herečka Elizabeth Taylorová se před kamerou objevila už v deseti letech. Když hrála ve snímku Místo na výsluní, byla už hvězdou.
1952 - Zsa Zsa Gaborová
V původní verzi slavného muzikálu Moulin Rouge zazářila herečka Zsa Zsa Gaborová.
1953 - Marilyn Monroe
Bezpochyby jednou z největších ženských ikon všech dob je herečka Marilyn Monroe. Publikum uhranula například ve snímku Jak si vzít milionáře.
1954 - Grace Kellyová
Než se Grace Kellyová stala monackou kněžnou, měla rozjetou kariéru v Hollywoodu. Skvělý výkon podala například v hororu Okno do dvora.
1955 - Sophia Lorenová
1956 - Brigitte Bardotová
Francouzská herečka Brigitte Bardotová bezpochyby patřila mezi největší krásky minulého století. Svůj herecký talent předvedla ve filmu La Mariée est trop belle.
1957 - Romy Schneiderová
1958 - Sandra Dee
Americká herečka Sandra Dee ve snímku A Summer Place uhranula nejednoho muže.
1959 - Doris Dayová
Celou generaci žen inspirovala herečka Doris Dayová, která se předvedla například ve filmu Noční rozhovor.
1960 - Jackie Kennedyová
1961 - Catherine Deneuve
1962 - Ursula Andressová
1963 - Tippi Hedrenová
Ve slavném hororu Ptáci zazářila herečka Tippi Hedrenová.
1964 - Michèle Mercierová
1965 - Mylène Demongeotová
V roli novinářky, odhalující zločiny nepolapitelného Fantomase, zazářila Mylène Demongeotová.
1966 - Karin Dorová
Celé generace žen si přály být tou, do které se zamiluje náčelník Apačů Vinnetou. Ve filmu to štěstí měla Karin Dorová.
1967 - Twiggy
1968 - Mia Farrow
1969 - Jane Birkinová
Po krásné herečce Jane Birkinové, která si zahrála například ve filmu Bazén, je pojmenovaná i jedna z nejslavnějších a nejdražších kabelek světa.
1970 - Faye Dunaway
Malý velký člověk byl velkou hereckou příležitostí pro herečku Faye Dunawayovou.
1971 - Cybill Shepherdová
1972 - Liza Minnelliová
Fenomenální výkon v muzikálu Kabaret přinesl Lize Minnelliové slávu po celém světě.
1973 - Dolly Partonová
1974 - Cher
1975 - Diana Rossová
1976 - Jessica Langeová
1977 - Carrie Fisherová
Svým vzhledem vesmírné princezny ze série Star Wars herečka Carrie Fisherová uhranula nejen muže, ale i ženy.
1978 - Olivia Newton-Johnová
Asi těžko by se našel někdo, kdo by neznal muzikál Pomáda a nemiloval herečku Olivii Newton-Johnovou.
1979 - Beverly D'Angelo
1980 - Brooke Shieldsová
1981 - princezna Diana
Svatba princezny Diany a prince Charlese byla událostí celosvětového významu. Ve šťastný konec pohádkového příběhu věřila snad celá planeta.
1982 - Barbra Streisandová
Barbra Streisandová je nejen skvělou herečkou, což ukázala i ve snímku Celou dlouhou noc, ale i velmi nadanou zpěvačkou. A přestože podle vlastních slov není typickou kráskou, mnoho žen k ní vzhlíželo.
1983 - Jennifer Bealsová
Miliony dívek po světě zkoušely tančit tak jako Jennifer Bealsová ve filmu Flashdance.
1984 - Michelle Pfeifferová
V polovině osmdesátých let zářila i herečka Michelle Pfeifferová. Blýskla se například ve filmu Zjizvená tvář.
1985 - Meryl Streepová
Herečka Meryl Streepová patří mezi nejlepší ve svém oboru. To dokázala i ve snímku Vzpomínky na Afriku.
1986 - Geena Davisová
1987 - Jennifer Greyová
Hříšný tanec patří mezi největší filmové romance. Celosvětovou slávu díky němu získala herečka Jennifer Greyová.
1988 - Naomi Cambellová
Svou kariéru odstartovala topmodelka Naomi Campbellová v roce 1986 a o dva roky později už patřila mezi špičku a nejvyhledávanější tváře v oboru.
1989 - Madonna
1990 - Demi Mooreová
1991 - Kim Basingerová
1992 - Sharon Stoneová
Nejspíš nejslavnější filmovou erotickou scénou je Základní instinkt. Z herečky Sharon Stoneové udělala sex symbol.
1993 - Whitney Houstonová
1994 - Carmen Electra
Symbol 90. let, Baywatch, plakáty v pokojích po celém světě. Čistá popkulturní sexbomba.
1995 - Pamela Andersonová
Červené plavky, Baywatch a status globální ikony ženské smyslnosti.
1996 - Sharon Stone
I několik let po Basic Instinct zůstávala nejžhavější ženou Hollywoodu.
1997 - Jennifer Lopez
Nástup nové latinské ikony – hudba, film, móda, sex-appeal.
1998 - Monica Bellucci
Evropská krása, elegance a sex appeal v jednom balení.
1999 – Catherine Zeta-Jones
Hollywoodská diva na vrcholu, kombinace noblesy a smyslnosti.