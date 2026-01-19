Přeskočit na obsah
19. 1. Doubravka
Zjistěte, kdo byl největší idol a lamač ženských srdcí v roce, kdy jste se narodili

Hříšný tanec
Hříšný tanecFoto: Vestron Pictures
Hříšný tanec
Hříšný tanecFoto: Vestron Pictures
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Představitelé filmových hrdinů a zpěváci se často stávají idoly dívčích srdcí. Kteří muži byli v kurzu právě v roce, kdy jste přišli na svět?

Co mají společného Kirk Douglas, Sean Connery, Johnny Depp, Antonio Banderas, Keanu Reeves nebo třeba Orlando Bloom či Paul Walker? Všichni jmenovaní byli ve své době idoly ke kterým vzhlížely miliony žen a dívek. Jednou z nich dost možná byla i vaše maminka.

Kteří muži byli nejvíce v kurzu v době, kdy jste se narodili? Na to se podívejte do naší galerie.

1960 - Kirk Douglas

Kirk Douglas
Kirk DouglasFoto: Profimedia.cz

Role legendárního Spartaka ve stejnojmenném filmu přinesla Kirku Douglasovi velkou popularitu. 

