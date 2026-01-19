Co mají společného Kirk Douglas, Sean Connery, Johnny Depp, Antonio Banderas, Keanu Reeves nebo třeba Orlando Bloom či Paul Walker? Všichni jmenovaní byli ve své době idoly ke kterým vzhlížely miliony žen a dívek. Jednou z nich dost možná byla i vaše maminka.
Zjistěte, kdo byl největší idol a lamač ženských srdcí v roce, kdy jste se narodili
Představitelé filmových hrdinů a zpěváci se často stávají idoly dívčích srdcí. Kteří muži byli v kurzu právě v roce, kdy jste přišli na svět?
Kteří muži byli nejvíce v kurzu v době, kdy jste se narodili? Na to se podívejte do naší galerie.
1960 - Kirk Douglas
1960 - Kirk Douglas
1961 - Marlon Brando
1962 - Gregory Peck
1963 - Marcello Mastroianni
Velké charisma ukázal herec Marcello Mastroianni ve filmu Včera, dnes a zítra.
1964 - Sean Connery
Prvním a pro mnoho dodnes nejlepším představitelem agenta Jamese Bonda byl herec Sean Connery. V roce 1964 si zahrál ve filmu Goldfinger.
1965 - Christopher Plummer
1966 - Clint Eastwood
1967 - Steve McQueen
1968 - Paul Newman
1969 - Dustin Hoffman
1970 - Ryan O'Neal
Film Love Story přinesl obdiv i herci Ryanu O‚Nealovi.
1971 - David Bowie
1972 - Al Pacino
1973 - Roger Moore
Dalším představitelem Jamese Bonda, po kterém ženy šílely, byl Roger Moore, který ho ztvárnil například ve filmu Žít a nechat zemřít.
1974 - Robert Redford
Dávno předtím, než roli získal Leonardo DiCaprio, si přízeň ženského publika ve snímku Velký Gatsby získal Robert Redford.
1975 - Jack Nicholson
1976 - Sylvester Stallone
1977 - John Travolta
1978 - Christopher Reeve
1979 - Harrison Ford
1980 - Michael Douglas
1981 - Kurt Russell
1982 - Arnold Schwarzenegger
1983 - Matt Dillon
1984 - Prince
1985 - Emilio Estevez
Ve filmu Eliášův oheň získal Emilio Estevez mnoho fanynek.
1986 - Tom Cruise
1987 - Patrick Swayze
1988 - Bruce Willis
Sarkasmus, kterým proslul hlavní hrdina snímku Smrtonosná past získal Bruci Willisovi velkou oblibu nejen u žen.
1989 - Ethan Hawke
1990 - Richard Gere
1991 - Brad Pitt
1992 - Kevin Costner
1993 - Johnny Depp
1994 - Keanu Reeves
1995 - Antonio Banderas
1996 - Denzel Washington
1997 - Leonardo DiCaprio
1998 - Will Smith
1999 - George Clooney
2000 - Russell Crowe
2001 - Paul Walker
2002 - Orlando Bloom
- celebrity
- obrazem
- Kirk Douglas
- Sean Connery
- Clint Eastwood
- Paul Newman
- Dustin Hoffman
- David Bowie
- Al Pacino
- Roger Moore
- Robert Redford
- Jack Nicholson
- Sylvester Stallone
- John Travolta
- Christopher Reeve
- Harrison Ford
- Michael Douglas
- Orlando Bloom
- Russell Crowe
- George Clooney
- Will Smith
- Arnold Schwarzenegger
- Matt Dillon
- Prince
- Tom Cruise
- Patrick Swayze
- Bruce Willis
- Richard Gere
- Brad Pitt
- Kevin Costner
- Johnny Depp
- Keanu Reeves
- Antonio Banderas
- Denzel Washington
- Leonardo Dicaprio
- film