Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Bílá vyvedla partnera po operaci, Cibulka se oženil a Fejk uklízí ulice
Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?
Lucie Bílá
Zpěvačka Lucie Bílá září štěstí. Po akutní operaci mozku se její partner Radek Filipi zotavuje a dokonce už s ní vyrazil na i na koncert.
Michaela Ochotská
Bývalá moderátorka Michaela Ochotská v pondělí porodila holčičku, kterou s partnerem pojmenovali Arien. Po týdnu stráveném v porodnici se v pátek i s dcerou mohla přesunout domů.
Veronika Kašáková
Modelka Veronika Kašáková je díky své profesi na změny vzhledu zvyklá. Svůj nejnovější účes v podobě bujných kudrdlin si zamilovala.
Veronika Žilková
Herečka Veronika Žilková si nepotrpí na věci, ale na zážitky. K Mikuláši si s nejmladší dcerou Kordulou nadělila výlet do Londýna, kde společně obrážejí muzea.
Aleš Cibulka
Přesně na den pětadvacátého výročí prvního rande uzavřeli herec Michal Jagelka a moderátor Aleš Cibulka partnerství.
Kamila Nývltová
Zpěvačka Kamila Nývltová se před nějakou dobou pochlubila, že se stane maminkou dvojčátek. S partnerem Eddiem se už nemohou příchodu dětí dočkat.
Alice Bendová
Herečka Alice Bendová je velkou milovnicí zvířat. Ráda se také ujímá opuštěných pejsků z útulku a když si nějakého takového pořídí, je jí jasné, že každý z nich má jinou osobnost poznamenanou předchozími zkušenostmi.
Petr Fejk
Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk má se svými dětmi zajímavou tradici. Pravidelně vyrážejí do ulic, aby je vyčistili od odpadků a posléze si dopřejí sladkou odměnu.
Barbora Mottlová
Vánoce se blíží a s nimi i termín porodu modelky a zpěvačka Barbory Mottlové. Letos se tak rozhodla, že největším dárkem pro rodinu bude právě její miminko.
Tamara Klusová
Jako každá maminka i Tamara Klusová je hrdá na své děti Obzvlášť v okamžiku, kdy se věnují něčemu, co jim dělá radost.