Bílá vyvedla partnera po operaci, Cibulka se oženil a Fejk uklízí ulice

Lucie Bílá, Radek Filipi, přítel
Lucie Bílá a Radek FilipiFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.

Lucie Bílá

Zpěvačka Lucie Bílá září štěstí. Po akutní operaci mozku se její partner Radek Filipi zotavuje a dokonce už s ní vyrazil na i na koncert. 

