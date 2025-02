Survivor má druhého odpadlíka. Zase se vybíralo mezi Bohyněmi

K pobřeží následně dorazily lodě s dopisem. Každý kmen měl vybrat dva hráče, kteří zamíří k soupeřům. Samantha a Ivanka využily toho, že podmínky výběru ostatním neprozradily, a samy se nominovaly na výměnu. U Dobyvatelů byli hlasováním vybráni Pája a Josef. Na kmenové radě Dobyvatelé potvrdili, že návštěva Samanthy do jejich kmene přinesla zmatek. Koťák prozradil, že po příchodu do kmene Bohyní dostal několik nabídek do aliancí, ale zatím se pro žádnou nerozhodl. Kate se nechala slyšet, že má trochu trpký pocit z toho, že Ivanka po první misi mohla zvolit mezi více výhodami než jen imunitu pro sebe. Ivanka se bránila, že neměla na vybranou, a mrzí ji, že jí kmen nevěří. Zuzana na to reagovala, že není divu, když ostatním zatajila obsah posledního dopisu.