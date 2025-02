„Vyloučili mě, protože mě znají z Bachelora,“ zuří Denny po vypadnutí ze Survivoru

Za své krátké působení na ostrově si prý nejvíce oblíbila herečku Natálii Halouzkovou, i když ke konci nabyla přesvědčení, že Natálie hlasovala pro její vyřazení. „To byla moje chyba, blbě jsem to vydedukovala. Pak jsme si to vyříkaly, snad mi odpustila,“ vysvětlila Denny, která si nakonec do duelu vybrala Báru. Na ni ale nestačila. Dnes už je zpět doma v pohodlí a promluvila o útrapách, se kterými se soutěžící potýkají. „Na záchod jsme chodili do moře. Musím se svěřit, že mi to nešlo. Když u toho člověk ještě musí stát,“ prozradila s úsměvem.