Reality show Výměna manželek je mezi českými diváky populární už mnoho let. Mezi nejúspěšnější patří díly, ve který se k prohození domácností nechají zlákat známé osobnosti. V nejnovějším díle tak fanoušci pořadu měli možnost sledovat kontroverzní brněnskou podnikatelku Nelu Slovákovou. A jak se zdá, deset dní v cizí domácnosti zvládla skvěle. S druhým párem jsou stále ve styku a mají s nimi velké plány.
Nela Slováková slíbila vyměněnému manželovi dovolenou na Bali. Má to ale podmínku
Nela Slováková přišla s netradiční motivací pro vyměněného manžela. Pokud se mu podaří shodit neuvěřitelných 55 kilogramů, čeká ho odměna v podobě vysněné dovolené na Bali. Výzva okamžitě vyvolala pozornost i otázky, kde končí motivace a začíná tlak na hraně možností.
Slováková na svých sociálních sítích prozradila, že účast v tomto pořadu byla jejím snem už dlouho. Dokonce tvrdí, že by si to ráda zopakovala každý rok. „Jediné, o co jsem poprosila produkci, bylo, že bych fakt nechtěla jít do plísně. To bych nedala. Jinak mi to bylo jedno,“ uvedla k tomu, že jinak neměla žádné podmínky. „Myslím si, že bych si poradila se vším. A dostala jsem to, co lidi absolutně neočekávali… dostala jsem třeba slepice,“ popsala svou dočasnou rodinu. Ostatně slepice ji trochu potrápily, protože neměla tušení, čím je má krmit. A jelikož v podmínkách natáčení je jasně dané, že u sebe nesměla mít mobilní telefon, nemohla se poradit ani s internetem.
Protože Slováková i její partner MMA bojovník Radek Roušal si zakládají na tom, jak vypadají, snažili se část svého životního stylu předat i vyměněným partnerům. Jakub za deset dní s Nelou dokázal shodit šest kilogramů, ambice má ale mnohem větší. Zhubnout chce prý neuvěřitelných 55 kilo. K tomu ho motivovala i Nela, která prohlásila, že pokud svého cíle dosáhne, vezme jeho i celou jeho rodinu na Bali. Tam jezdí už téměř deset let a momentálně tam odjela na celé dva měsíce.
Svůj progres Jakub dokumentuje na sociálních sítích. „Nejvíc děkuji Nele, která mi v podstatě všechno zařídila a ke všemu mě inspirovala. A také Radkovi Roušalovi, co mě už sám trénoval a motivuje mě v téhle cestě,“ napsal dojatý vyměněný manžel. „Děkuji za přání hubnutí a úspěchů. Moc mě to motivuje a vážím si toho opravdu velmi hodně! Vlastně čím víc lidí mě vidí, tím více mě to motivuje už nebýt špekounem!“ dodal. A proměnou prochází i jeho partnerka Anežka, která už dokázala shodit 11 kilogramů.