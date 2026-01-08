Přeskočit na obsah
8. 1. Čestmír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Nela Slováková slíbila vyměněnému manželovi dovolenou na Bali. Má to ale podmínku

Nela Slováková, přítel Radek Roušal
Nela Slováková, přítel Radek RoušalFoto: Profimedia
Nela Slováková, přítel Radek Roušal
Nela Slováková, přítel Radek RoušalFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Nela Slováková přišla s netradiční motivací pro vyměněného manžela. Pokud se mu podaří shodit neuvěřitelných 55 kilogramů, čeká ho odměna v podobě vysněné dovolené na Bali. Výzva okamžitě vyvolala pozornost i otázky, kde končí motivace a začíná tlak na hraně možností.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Reality show Výměna manželek je mezi českými diváky populární už mnoho let. Mezi nejúspěšnější patří díly, ve který se k prohození domácností nechají zlákat známé osobnosti. V nejnovějším díle tak fanoušci pořadu měli možnost sledovat kontroverzní brněnskou podnikatelku Nelu Slovákovou. A jak se zdá, deset dní v cizí domácnosti zvládla skvěle. S druhým párem jsou stále ve styku a mají s nimi velké plány. 

Nela Slováková a Radek Roušal
Nela Slováková a Radek Roušal

"Bojím se přivést dítě do odporného zkaženého světa,“ říká Nela Slováková o rodině

Celebrity

Slováková na svých sociálních sítích prozradila, že účast v tomto pořadu byla jejím snem už dlouho. Dokonce tvrdí, že by si to ráda zopakovala každý rok. „Jediné, o co jsem poprosila produkci, bylo, že bych fakt nechtěla jít do plísně. To bych nedala. Jinak mi to bylo jedno,“ uvedla k tomu, že jinak neměla žádné podmínky. „Myslím si, že bych si poradila se vším. A dostala jsem to, co lidi absolutně neočekávali… dostala jsem třeba slepice,“ popsala svou dočasnou rodinu. Ostatně slepice ji trochu potrápily, protože neměla tušení, čím je má krmit. A jelikož v podmínkách natáčení je jasně dané, že u sebe nesměla mít mobilní telefon, nemohla se poradit ani s internetem.

Protože Slováková i její partner MMA bojovník Radek Roušal si zakládají na tom, jak vypadají, snažili se část svého životního stylu předat i vyměněným partnerům. Jakub za deset dní s Nelou dokázal shodit šest kilogramů, ambice má ale mnohem větší. Zhubnout chce prý neuvěřitelných 55 kilo. K tomu ho motivovala i Nela, která prohlásila, že pokud svého cíle dosáhne, vezme jeho i celou jeho rodinu na Bali. Tam jezdí už téměř deset let a momentálně tam odjela na celé dva měsíce. 

Reklama

Svůj progres Jakub dokumentuje na sociálních sítích. „Nejvíc děkuji Nele, která mi v podstatě všechno zařídila a ke všemu mě inspirovala. A také Radkovi Roušalovi, co mě už sám trénoval a motivuje mě v téhle cestě,“ napsal dojatý vyměněný manžel. „Děkuji za přání hubnutí a úspěchů. Moc mě to motivuje a vážím si toho opravdu velmi hodně! Vlastně čím víc lidí mě vidí, tím více mě to motivuje už nebýt špekounem!“ dodal. A proměnou prochází i jeho partnerka Anežka, která už dokázala shodit 11 kilogramů.

Mohlo by Vás zajímat: Punčochář: Nejhnusnější jídlo mě děsí dodnes. Ve škole jsem byl podvyživený

Video: Martin Krepindl

Zdroj: Instagram

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama