„Pocity jsou naprosto skvělé. Byla to pořádná jízda, kterou bych si klidně dal znovu. Do soutěže jsem nešel kvůli výhře, ani jsem se nesnažil za každou cenu vyhrát – byl jsem tam hlavně proto, abych si to užil a bavil se. Ostatní soutěžící chtěli tak moc, abych vyhrál, že se sami vyloučili,“ říká vítěz letošní řady Survivoru Pavel „Pája“ Tóth. Díky tomu si odnesl výhru dva a půl milionu korun a také nové SUV.