Klára o nevěře

V rozhovoru Klára Dušková přiznala, že její vytoužená svatba se zatím nekonala – partner Láďa ji dosud o ruku nepožádal. „Naše rodina je zalitá sluncem, takže určitě nějaká budoucnost v plánu je,“ prozradila optimisticky. Dušková se nevyhýbala ani tématu nevěry, které se během natáčení dopustila. Vysvětlila, že celou situaci vnímají s odstupem spíše jako osudový moment, který jejich vztah paradoxně posílil. „Když se nás na to lidi zeptají, tak říkáme, že se to asi mělo stát, protože věci se dějou, protože se mají dít. Pro nás to byl krok k tomu se po letech zase znova zamilovat, zase si uvědomit, že pro tu Denisku tady máme bejt,“ svěřila se.

Klára dodala, že jejich vztah je nyní „stoprocentní“ a oba se snaží na něm dál pracovat a ještě ho zlepšovat.