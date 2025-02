Italský horor: Sabina Pšádová zažila děsivé pronásledování

„Vběhly jsme tam a zavřely jsme jim přímo před nosem. To byl tak strašný zážitek, absolutně nevím, co by se dělo, kdyby na nás ta holka nečekala dole. Běžely jsme do pokoje a slyšely jsme, jak do těch vrat kopou, řvou a snažili se přijít na ten kód, aby se dostali k nám,“ přiznává blondýnka a dodává, že další den byly opatrnější. Hrůzný zážitek ještě ale neskončil.