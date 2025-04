Klára by se ráda vdala, ale se 126 kg k oltáři nechce. Nejsem plnohodnotná máma, říká

„Mně to strašně vadilo, já jsem nechápala, že se jí v tomhle těle líbí,“ říká k tomu její maminka. Není to ovšem tak, že by se Klára nesnažila něco shodit.

„Bylo mi dvanáct, když jsem byla na odtučnění a zhubla jsem patnáct kilo. Pak jsem ale nic moc nedodržovala. Puberta, večírky, takže to šlo zase nahoru. No a po porodu: co rok, to deset kilo nahoře a tenhle poslední rok to je takových patnáct,“ vypráví Klára.

Zlomovým okamžikem se pro ni stalo narození dcery. „Cinklo mi, že nejsem plnohodnotná máma. Když začala Deniska chodit, tak už se to stupňovalo. A když jsem dostala prášky na tlak, tak už to pro mě byl signál, že bych se sebou měla něco dělat.“