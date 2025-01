Jak pokračuje láska Bachelora: Obstál vztah Honzy a Sabiny po skončení reality show?

O sestěhování už přemýšlejí

Pár spolu zatím nebydlí, ale o společném sestěhování už přemýšlejí. „Teď si budeme užívat začátky normálního vztahu, že si zajdeme do divadla a na večeři, aniž bychom se museli schovávat. Když to bude klapat a oba ucítíme, že je to správně, tak budou samozřejmě následovat další kroky. Sestěhování často ukáže, jestli jsou ti dva opravdu kompatibilní,“ vysvětlil Honza. Zároveň reagoval na spekulace, že měl tvořit pár s finalistkou Mary a jeho vztah se Sabinou je jen naoko.

Spekulace o vztahu mezi Honzou a Mary se objevily na sociálních sítích, kde někteří uživatelé tvrdili, že spolu byli viděni v Krkonoších. Například na Instagramu se objevil komentář: "Jsou spolu v Krkonoších, někdo to tady psal a všichni to opsali." To Mary ale v uplynulých dnech vyvrátila a potvrdil to i samotný Bachelor. „Jsou to spekulace, nevím, kde vznikly, že bychom měli být s Mary spolu. Údajně jsme byli viděni ve Špindlu, kde jsem byl naposledy tak před pěti lety. Je to drb,“ řekl s úsměvem.