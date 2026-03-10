Přeskočit na obsah
10. 3. Viktorie
Extrémní proměny jsou zpět. Druhá řada ukáže i příběh ženy, která zhubla téměř 70 kilo

Helena vstupovala do Extrémních proměn s váhou 171 kilo, bez partnera a s pocitem, že už svůj život nedokáže změnit. Během roku ale díky tvrdé práci a podpoře týmu zhubla téměř 70 kilogramů, našla novou motivaci i lásku a dnes pomáhá k pohybu také ženám ve své obci.
Helena vstupovala do Extrémních proměn s váhou 171 kilo, bez partnera a s pocitem, že už svůj život nedokáže změnit. Během roku ale díky tvrdé práci a podpoře týmu zhubla téměř 70 kilogramů, našla novou motivaci i lásku a dnes pomáhá k pohybu také ženám ve své obci.
Foto: TV Nova
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Oblíbený pořad Extrémní proměny se vrací na obrazovky a s ním i silné lidské příběhy plné odhodlání a boje s obezitou. Diváci letos poznají mimo jiné osud zatím nejtěžší ženy v historii české verze show, která se rozhodla převzít kontrolu nad svým zdravím i životem.

Reklama

Morbidní obezita je připravila o svobodu pohybu i radost ze života. Obyčejné věci, jako vyjít pár schodů, pro ně znamenají obrovskou námahu. Teď ale dostávají novou příležitost začít znovu. Televizní pořad Extrémní proměny se vrací s druhou řadou, která slibuje silné příběhy i nelehké momenty. Diváci se mohou těšit na dramatické hubnutí, shazování váhy po amputaci nohy, ale i radostné okamžiky, jako je narození dítěte nebo vysněná svatba. Každý z dvanácti dílů zachycuje rok života jednoho účastníka, který pod vedením trenéra Martina Košťála a týmu odborníků projde zásadní změnou.

Bára Demeterová
Bára Demeterová

Barbora z Extrémních proměn odhalila drsnou realitu po skončení pořadu: Nabraná kila a nekončící boj

Zdraví

„To, že je obezita velký společenský problém, ukázalo i množství přihlášek zaslaných do castingu,“ prozradila kreativní producentka Eva Krutáková. Mezi přihlášenými byla i Helena Dvořáková, dosud nejtěžší žena v historii české verze pořadu. Hasička a provozní v hospodě vstupovala do projektu s váhou 171 kilogramů, bez partnera a s pocitem beznaděje. Dnes je všechno jinak – podařilo se jí shodit téměř 70 kilo a ve své cestě chce pokračovat. „Ráda bych se dostala na svých vysněných 80 kilo. Ale dneska už vím, jak na to, baví mě to, takže se toho nebojím,“ svěřila se Blesku.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Martin Košťál, trenér z Extrémních proměn, se oženil

Rok v programu ji naučil pravidelnému režimu, změně jídelníčku i pohybu. Oblíbené klobásy a slané pochoutky musely stranou, místo nich přišlo cvičení. A nejen pro ni samotnou. „Začala jsem se věnovat seniorkám ve vsi, cvičíme spolu. To mě naplňuje,“ říká Helena, která během proměny našla i nového partnera.

Reklama

Letos tým rozšířil také výživový poradce RNDr. Pavel Suchánek, odborník s třicetiletou praxí. Cesta k vysněné váze ale nebyla vždy přímočará. Během roku přišly i momenty, kdy účastníci ztráceli motivaci. „Měl jsem občas pocit, že účastníkům již získané výsledky vlastně stačí a nechtějí dál postupovat ve změně životního stylu. Museli jsme hledat způsob, jak v nich opět nastartovat motivaci,“ přiznává Suchánek.

Martin Košťál je hlavním trenérem pořadu Extrémní proměny a průvodcem účastníků na jejich roční cestě za zásadní změnou životního stylu.
Spolu se svým týmem odborníků pomáhá lidem s morbidní obezitou nejen shodit desítky kilogramů, ale především nastavit nové návyky, které jim umožní zvládnout návrat do běžného života a udržet si výsledky i po skončení natáčení.
Jeho přístup nestojí jen na tvrdém tréninku, ale také na dlouhodobé práci s motivací a psychikou účastníků, kteří často bojují s nízkým sebevědomím nebo zajídáním stresu.
Právě proto klade důraz na postupné změny, pravidelnost a realistické cíle, které mají šanci obstát i mimo prostředí televizního pořadu. Pro mnohé z nich se tak nestává jen trenérem, ale i oporou v nejtěžších momentech, kdy mají chuť celý proces vzdát.
U Heleny však podobné pochybnosti nepřišly. „Helena byla velmi motivovaná, byl to jeden z těch případů, kdy jsme ji občas v dobrém slova smyslu museli brzdit. Byla skvělá a i ten výsledek podle toho vypadá,“ pochválil ji pro Blesk Suchánek.

Proč se ale lidé dostanou do stavu, kdy jim nadváha ohrožuje zdraví i život? 

Podle psycholožky Simony Hřebíčkové za tím často stojí víc než jen slabá vůle. Klíčové je pochopit, že extrémní obezita bývá spojená s psychickými potížemi a dlouhodobým stresem. „Lidé si musí uvědomit, že obezita je porucha a závislost. Místo řešení člověk po něčem sáhne – například právě po jídle. Problém ale zůstává nevyřešený, a proto se nají znovu,“ vysvětluje odbornice s tím, že roli může hrát i nízké sebevědomí nebo náhlé ukončení sportovní aktivity.

VIDEO: Připomeňte si příběh Karla Horvátha z první série Extrémních proměn

Extrémní proměny: Karel | Video: TV Nova

Zdroj: Autorský text, Blesk.cz

