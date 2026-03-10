Morbidní obezita je připravila o svobodu pohybu i radost ze života. Obyčejné věci, jako vyjít pár schodů, pro ně znamenají obrovskou námahu. Teď ale dostávají novou příležitost začít znovu. Televizní pořad Extrémní proměny se vrací s druhou řadou, která slibuje silné příběhy i nelehké momenty. Diváci se mohou těšit na dramatické hubnutí, shazování váhy po amputaci nohy, ale i radostné okamžiky, jako je narození dítěte nebo vysněná svatba. Každý z dvanácti dílů zachycuje rok života jednoho účastníka, který pod vedením trenéra Martina Košťála a týmu odborníků projde zásadní změnou.
Extrémní proměny jsou zpět. Druhá řada ukáže i příběh ženy, která zhubla téměř 70 kilo
Oblíbený pořad Extrémní proměny se vrací na obrazovky a s ním i silné lidské příběhy plné odhodlání a boje s obezitou. Diváci letos poznají mimo jiné osud zatím nejtěžší ženy v historii české verze show, která se rozhodla převzít kontrolu nad svým zdravím i životem.
„To, že je obezita velký společenský problém, ukázalo i množství přihlášek zaslaných do castingu,“ prozradila kreativní producentka Eva Krutáková. Mezi přihlášenými byla i Helena Dvořáková, dosud nejtěžší žena v historii české verze pořadu. Hasička a provozní v hospodě vstupovala do projektu s váhou 171 kilogramů, bez partnera a s pocitem beznaděje. Dnes je všechno jinak – podařilo se jí shodit téměř 70 kilo a ve své cestě chce pokračovat. „Ráda bych se dostala na svých vysněných 80 kilo. Ale dneska už vím, jak na to, baví mě to, takže se toho nebojím,“ svěřila se Blesku.
Rok v programu ji naučil pravidelnému režimu, změně jídelníčku i pohybu. Oblíbené klobásy a slané pochoutky musely stranou, místo nich přišlo cvičení. A nejen pro ni samotnou. „Začala jsem se věnovat seniorkám ve vsi, cvičíme spolu. To mě naplňuje,“ říká Helena, která během proměny našla i nového partnera.
Letos tým rozšířil také výživový poradce RNDr. Pavel Suchánek, odborník s třicetiletou praxí. Cesta k vysněné váze ale nebyla vždy přímočará. Během roku přišly i momenty, kdy účastníci ztráceli motivaci. „Měl jsem občas pocit, že účastníkům již získané výsledky vlastně stačí a nechtějí dál postupovat ve změně životního stylu. Museli jsme hledat způsob, jak v nich opět nastartovat motivaci,“ přiznává Suchánek.
U Heleny však podobné pochybnosti nepřišly. „Helena byla velmi motivovaná, byl to jeden z těch případů, kdy jsme ji občas v dobrém slova smyslu museli brzdit. Byla skvělá a i ten výsledek podle toho vypadá,“ pochválil ji pro Blesk Suchánek.
Proč se ale lidé dostanou do stavu, kdy jim nadváha ohrožuje zdraví i život?
Podle psycholožky Simony Hřebíčkové za tím často stojí víc než jen slabá vůle. Klíčové je pochopit, že extrémní obezita bývá spojená s psychickými potížemi a dlouhodobým stresem. „Lidé si musí uvědomit, že obezita je porucha a závislost. Místo řešení člověk po něčem sáhne – například právě po jídle. Problém ale zůstává nevyřešený, a proto se nají znovu,“ vysvětluje odbornice s tím, že roli může hrát i nízké sebevědomí nebo náhlé ukončení sportovní aktivity.