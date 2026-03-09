Jakubovi Chládkovi bylo během natáčení Extrémních proměn třicet tři let. Pracuje v Německu jako disponent v mezinárodní kamionové dopravě, kde plánuje trasy, jízdy a směny řidičů. Jde o čistě sedavou práci, do které navíc denně skoro tři hodiny dojíždí autem, do čehož se navíc láduje tím nejhorším. Ať už jde o donuty nebo párky v rohlíku. A do toho denně při cestování pozře půl litru energetických nápojů a také sycené limonády.
„Nechci chcípnout na gauči,“ říká Jakub. V Extrémních proměnách ho čeká ta nejtěžší výzva
Třiatřicetiletý Jakub tráví většinu dne vsedě – v práci i za volantem při dojíždění do Německa. Sedavý režim a nezdravé návyky se podepsaly na jeho zdraví i kondici. Jeho rodina si přeje, aby byl znovu aktivním tátou a partnerem. Ve středečním díle Extrémních proměn ho navíc čeká dosud nejtěžší výzva: Ironman 70.3 v Hradci Králové.
Jakubova maminka Lenka si myslí, že vše začalo už v útlém dětství. Jak sama říká, když měla syna, byla ještě sama dítě, protože se jí narodil v pouhých šestnácti letech. Všichni jí tehdy říkali, že musí papat. „Papal a papal a papal. Když už jsem nechtěla, aby papal a snažila jsem se to nějak korigovat, zjistila jsem, že chodí potají jíst.”
„Koupím si rád čokoládu, koupím si rád oříšky, koupím si rád brambůrky. A během deseti minut to zmizí,” přibližuje své chutě Jakub, přičemž jedním dechem dodává: „Pak je mi tak blbě, že se proklínám, ale stejně je to druhý den to samý.” Jakubova maminka si ve spojení s jeho stravováním nebere servítky. „Myslím si, že mu bohužel chutná a čím víc mu chutná tím víc je línější. Je naučený a zvyklý žít v tomhle těle, ale to tělo přibývá a přibývá. Uvědomuje si to, ale nedokáže s tím bojovat. I když má vedle sebe ženu, která se mu snaží pomoct a říkáme mu to navíc i celá rodina. Ta chuť je tam opravdu veliká.”
„Nikdy jsem ho nezažila hubeného a aktivního,” říká Jakubova manželka Lucie. „Byl línej a vždycky rád ležel u televize. Já byla ta, která jsem běhala, ať už kolem dětí nebo kolem něj.”
Lucie Jakubovi říká, že neví, o co přichází, protože spolu nikdy aktivní život nežili. Hlavním argumentem pro změnu je pak, kromě samotného Jakubova stavu, rodina: „Děti rostou a budou si ho pamatovat takhle. Děti si pamatují přesně ty věci, které s tebou dělat nemůžou. Ty jsi je neučil jezdit na kole, nejezdil jsi s nimi na autíčkách, na pouti, na horské dráze.” Na to Jakub dokáže reagovat pouze tak, že tohle všechno ví. Lucie pak se slzami v očích pokračuje: „Je nejvyšší čas a doufám, že mi s tím pomůžete, protože já už to nezvládnu.”
Jakub se v zrcadle viděl celý naposledy před pěti roky
„Vím, že mi ten čas protéká mezi prsty a ten domeček z karet, v uvozovkách americký sen: barák, rodina, pes, auto, se mi bortí. Nechci dopadnout tak, jak dopadl můj táta. Nechci být bez dětí, nechci být ten člověk, který je rozvedený. Chci to zvládnout a chci najít cestu, abychom byli šťastní. Musím zhubnout, abych byl schopný dát tohle všechno, a ne že tady chcípnu na gauči. Vidím zkroušeného a tlustého chlapa, který si neváží toho, co má. Vypadám jako velkej pytel sraček, který není ničeho schopný, nedokázal nic změnit a může si za to sám.”
Trenér Martin Košťál se Jakuba rozhodl oslovit přímo na jeho narozeninové oslavě, kde mu rovnou připravil první úkol. Martin se totiž nachází půl kilometru od něj, takže mu dává čtyři a půl minuty na to, aby se k němu dostal. Velkým signálem podpory je pro Jakuba to, že jej na téhle zdánlivě krátké cestě doprovází celá rodina. Konečný čas na zdánlivě krátkých pět set metrů je ovšem mnohem delší, než by všichni předpokládali.
„Nečekal jsem, že na tom bude Jakub tak špatně. Půl kilometru, šest a půl minuty, a navíc to měl celé z kopce. Tak to je šílený. Viděl jsem ale hlavně to, že Kuba zabojoval,” glosuje Martin. Velkou váhu pak Martin přikládá právě podpoře rodiny a je rád, že u takto zásadního kroku byla.
„Nejvíc si přeji, abych to zvládl a byl lepším otcem a manželem a abychom to dali společně,” reaguje na prvním vážení viditelně dojatý Jakub, který označuje Extrémní proměny jako jeho poslední šanci na život. Váha ukazuje 170 kilogramů.
Tento díl bude výjimečný i v tom, že Martin Jakuba přihlásí do soutěže Ironman 70.3 Hradec Králové s vírou, že toho „starého Kubu všichni podceňovali.” Half Iron man je nejtěžší závod v historii českých Extrémních proměn. Jde o 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů na kole a 21,1 kilometrů běhu. Dost i pro trénované individuality. “Čekám neočekávatelné,” glosuje svou účast Jakub.
Jak dopadne jeho Extrémní proměna, zda zvládne zdánlivě nezvládnutelný závod a co všechno ustojí jeho vztah se dozvíte už tuto středu od 20.20 na obrazovkách TV Nova v dalším díle Extrémních proměn.