Zatímco na svém profilu působí Viviane Kerstin Terschawetz jako sebevědomá, upravená blondýnka s vypracovanou postavou, televizní obraz podle některých diváků „odhalil realitu“. A jejich reakce jsou místy až překvapivě ostré.
Známá účastnice Survivoru pod těžkou palbou. Vypadá jako osmdesátikilový kluk, tvrdí fanoušci
Reality show Survivor Česko & Slovensko sotva odstartovala, i tak už se na sociálních sítích řeší víc než jen taktika a aliance. Terčem komentářů se tentokrát stala jedna z výraznějších soutěžících – známá instagramová tvář a instruktorka pilates, kterou na Instagramu sleduje téměř 81 tisíc lidí.
„Vůbec ji nepoznávám,” píší diváci
Na sociálních sítích se šíří video, ve kterém Viviane mluvila o náročné první noci na ostrově. Místo podpory a pochopení se však pod příspěvkem rozjela lavina komentářů zaměřených především na její vzhled. „Nepřijde vám Vivi nějak oteklá? Vůbec ji nepoznávám, je to obrovský rozdíl oproti Love Islandu,” napsala jedna z uživatelek. „Já si říkala to samé… na insta vypadá jinak,” přidala se další. A Hana dodala: „Ona je úplně jiná než na foto.”
Objevily se ale i tvrdší výroky: „Jen čumím, jaké měli lidi postavy a jak se vyžrali, než jeli na Survivor… hodně štěstí s pupkama dělat úkoly.“ A třeba uživatel Dan si servítky už vůbec nebral: „Proč na insta vypadá jako krásná holka a v pořadu jako osmdesátikilovej oteklej kluk?” Někteří pak aktivně začali konverzovat o tom, že její instagramové fotografie jsou podvodné a že realita je bohužel úplně jiná.
Není žádným tajemstvím, že sociální sítě a realita před televizní kamerou jsou dva rozdílné světy. Na Instagramu hrají roli pózy, světlo, úhly, výběr fotek i případné úpravy. V reality show je všechno syrové – pot, slzy, hlad, únava i nekompromisní záběry. Navíc se opakovaně spekuluje o tom, že někteří soutěžící před odjezdem na Survivor skutečně cíleně přiberou, aby měli na ostrově z čeho brát. Pokud by tomu tak bylo i v tomto případě, šlo by o strategii, nikoliv o „selhání“.
Zastání i ostrá debata o těle
Naštěstí se i na Instagramu, kde lidem přidává na odvaze anonymita, našli i tací, kteří se mladé ženy zastali. A jejich argumenty dávají smysl. „Tak logicky asi záměrně chtěla přibrat, než jela na ostrov. Vzhledem k tomu, jak byla extrémně hubená, asi věděla, že není dobré jet s původní váhou,“ stojí v jednom z komentářů A další sledující upozorňují na podmínky natáčení: minimum spánku, stres, žádný make-up, žádné krémy ani SPF, zadržování vody v těle, vlhkost a extrémní podnebí. „Naživo je nádherná s minimem make-upu. Na ostrově nemáte žádný komfort,” píše jedna z fanynek.
A uživatelka Karolína pak otevřela širší téma: “‘To by měla být instruktorka pilates?‘ – Ono se někde píše, jak má instruktorka pilates vypadat? Kvůli téhle toxické společnosti, co neustále soudí, jak kdo vypadá, mají pak holky zaděláno na problémy s jídlem a sebevědomím. Není OK jakkoliv komentovat tělo druhých.“
Kde je hranice?
Celá situace tak znovu otevírá otázku, kam až mohou diváci ve svých komentářích zajít. Kritika herní strategie? Férová. Diskuze o výkonech v soutěži? Samozřejmě. Ale hodnotit tělo, vzhled nebo někoho veřejně zesměšňovat? Viviane zatím na vlnu kritiky veřejně nereagovala – kvůli momentální účasti v show se totiž vyjádřit ani nemohla. Jisté ale je, že tlak, který s sebou účast v podobném formátu nese, není jen o fyzické výdrži na ostrově, ale i o psychické odolnosti po návratu domů, kdy všechny účastníky – bohužel – čeká soud sociálních sítí.