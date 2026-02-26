Přeskočit na obsah
26. 2. Dorota
Známá účastnice Survivoru pod těžkou palbou. Vypadá jako osmdesátikilový kluk, tvrdí fanoušci

Viviane Kerstin Terschawetz
U Viviane Kerstin Terschawetz se po startu Survivoru rozjela vlna komentářů, ve kterých diváci porovnávají její „instagramový“ vzhled se syrovými záběry z ostrova a často sklouzávají k posměchu a hodnocení těla. Zároveň se v debatě objevuje i druhá strana, která připomíná vliv únavy, stresu a podmínek natáčení (a možného záměrného přibrání) a otevírá otázku, kde je hranice mezi kritikou hry a toxickým body shamingem.
Viviane Kerstin Terschawetz |
Foto: TV Nova
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Reality show Survivor Česko & Slovensko sotva odstartovala, i tak už se na sociálních sítích řeší víc než jen taktika a aliance. Terčem komentářů se tentokrát stala jedna z výraznějších soutěžících – známá instagramová tvář a instruktorka pilates, kterou na Instagramu sleduje téměř 81 tisíc lidí.

Zatímco na svém profilu působí Viviane Kerstin Terschawetz jako sebevědomá, upravená blondýnka s vypracovanou postavou, televizní obraz podle některých diváků odhalil realitu. A jejich reakce jsou místy až překvapivě ostré.

Survivor 2026
Survivor 2026

Z více než 10 tisíc přihlášených vybrali jen hrstku: Survivor 2026 odhalil soutěžící, kteří míří do boje o 2,5 milionu a auto

Reality show

Vůbec ji nepoznávám,” píší diváci

Na sociálních sítích se šíří video, ve kterém Viviane mluvila o náročné první noci na ostrově. Místo podpory a pochopení se však pod příspěvkem rozjela lavina komentářů zaměřených především na její vzhled. Nepřijde vám Vivi nějak oteklá? Vůbec ji nepoznávám, je to obrovský rozdíl oproti Love Islandu,” napsala jedna z uživatelek. Já si říkala to samé… na insta vypadá jinak,” přidala se další. A Hana dodala: Ona je úplně jiná než na foto.”

Objevily se ale i tvrdší výroky: Jen čumím, jaké měli lidi postavy a jak se vyžrali, než jeli na Survivor… hodně štěstí s pupkama dělat úkoly.“ A třeba uživatel Dan si servítky už vůbec nebral: Proč na insta vypadá jako krásná holka a v pořadu jako osmdesátikilovej oteklej kluk?” Někteří pak aktivně začali konverzovat o tom, že její instagramové fotografie jsou podvodné a že realita je bohužel úplně jiná.

Není žádným tajemstvím, že sociální sítě a realita před televizní kamerou jsou dva rozdílné světy. Na Instagramu hrají roli pózy, světlo, úhly, výběr fotek i případné úpravy. V reality show je všechno syrové – pot, slzy, hlad, únava i nekompromisní záběry. Navíc se opakovaně spekuluje o tom, že někteří soutěžící před odjezdem na Survivor skutečně cíleně přiberou, aby měli na ostrově z čeho brát. Pokud by tomu tak bylo i v tomto případě, šlo by o strategii, nikoliv o selhání“.

Zastání i ostrá debata o těle

Naštěstí se i na Instagramu, kde lidem přidává na odvaze anonymita, našli i tací, kteří se mladé ženy zastali. A jejich argumenty dávají smysl. Tak logicky asi záměrně chtěla přibrat, než jela na ostrov. Vzhledem k tomu, jak byla extrémně hubená, asi věděla, že není dobré jet s původní váhou,“ stojí v jednom z komentářů A další sledující upozorňují na podmínky natáčení: minimum spánku, stres, žádný make-up, žádné krémy ani SPF, zadržování vody v těle, vlhkost a extrémní podnebí. Naživo je nádherná s minimem make-upu. Na ostrově nemáte žádný komfort,” píše jedna z fanynek.

A uživatelka Karolína pak otevřela širší téma: “‘To by měla být instruktorka pilates?‘ – Ono se někde píše, jak má instruktorka pilates vypadat? Kvůli téhle toxické společnosti, co neustále soudí, jak kdo vypadá, mají pak holky zaděláno na problémy s jídlem a sebevědomím. Není OK jakkoliv komentovat tělo druhých.“

Kde je hranice?

Celá situace tak znovu otevírá otázku, kam až mohou diváci ve svých komentářích zajít. Kritika herní strategie? Férová. Diskuze o výkonech v soutěži? Samozřejmě. Ale hodnotit tělo, vzhled nebo někoho veřejně zesměšňovat? Viviane zatím na vlnu kritiky veřejně nereagovala kvůli momentální účasti v show se totiž vyjádřit ani nemohla. Jisté ale je, že tlak, který s sebou účast v podobném formátu nese, není jen o fyzické výdrži na ostrově, ale i o psychické odolnosti po návratu domů, kdy všechny účastníky bohužel čeká soud sociálních sítí.

VIDEO: Viviane Kerstin Terschawetz v reality show Survivor

U Viviane Kerstin Terschawetz se po startu Survivoru rozjela vlna komentářů, ve kterých diváci porovnávají její „instagramový" vzhled se syrovými záběry z ostrova a často sklouzávají k posměchu a hodnocení těla. Zároveň se v debatě objevuje i druhá strana, která připomíná vliv únavy, stresu a podmínek natáčení (a možného záměrného přibrání) a otevírá otázku, kde je hranice mezi kritikou hry a toxickým body shamingem. | Video: TV Nova

Zdroj: Instagram Survivor Česko & Slovensko

