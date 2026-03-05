Psal se rok 2011, kdy se na obrazovkách televize JOJ poprvé objevila seznamovací show Mama, ožeň ma!. První série vznikla ve spolupráci s českou televizí Prima a lásku v ní hledali muži z obou zemí, Česka i Slovenska. Zatímco v Česku pořad příliš velký ohlas nevzbudil, na Slovensku si získal značnou popularitu. O dva roky později proto televize JOJ uvedla i druhou sérii. Pořad se postupně stal téměř kultovní záležitostí a některé hlášky účastníků zlidověly a začaly se šířit po internetu.
Legendární show Mama, ožeň ma! se vrací po 13 letech. Fanoušci kritizují změny ještě před startem
Kdo se už nemůže dočkat? Seznamovací reality show Mama, ožeň ma! patří mezi velmi oblíbené projekty televizní zábavy. Letos se po třináctileté pauze vrací na obrazovky a už jsou známé i první informace o třetí řadě. Někteří fanoušci si ale nemyslí, že by měl být pořad úspěšný.
Tvůrci slibují novou podobu pořadu, která bude více odrážet dnešní vztahy, postavení žen i očekávání mladé generace. Lásku bude hledat sedm hlavních protagonistů, mezi nimi i tři ženy. Každý z nich dostane na výběr ze tří nápadníků nebo nápadnic. Jeden z hlavních účastníků pochází z Česka, ostatní jsou z různých koutů Slovenska. „Od poslední série Mama, ožeň ma! uplynulo hodně času a dnes se podobné formáty připravují úplně jinak. Posunuli jsme proto i obsahovou úroveň pořadu a do projektu jsme vybrali mladé, sympatické lidi, kteří mají skutečný zájem o seznámení. Z různých důvodů jsou single a postupně zjišťujeme, proč tomu tak je, jaké mají priority a co hledají u partnera nebo partnerky,“ uvedl pro joj.sk režisér projektu Samo Jaško.
Jedním z prvků, který se však ani po letech nezměnil, je významná role rodiny – především milovaných maminek. „Díky rodinám se ještě víc přibližujeme tomu, jak účastníci přemýšlejí o vztazích a partnerství,“ dodal režisér.
Ještě nezačala a už budí emoce
Podle tvůrců byla tato změna přirozená a dala se očekávat. Zdá se však, že část diváků s novým směrem pořadu nesouhlasí. Komentáře na sociálních sítích naznačují, že si někteří lidé ke show začínají vytvářet předsudky ještě dříve, než vůbec odstartovala. „Smutné na celém tomhle novém projektu je, že se tam mají prezentovat influenceři a podobná stoka. Upřímně jsem spíš čekal, že to znovu postavíte na obyčejných lidech z lidu, a ne na tomhle. Myslím si, že takový úspěch, jaký měla první série, už nikdy nezažijete, protože režie z toho chce udělat Farmu. Držím palce,“ napsal jeden z nespokojených diváků.
Nebyl přitom jediný, kdo novou podobu pořadu srovnával s jinými reality show. „Režie si asi řekla: dejme tam lidi z Farmy, Love Islandu a Ruže pre nevestu, skvělý nápad. Opravdu? Jste si jistí? Myslel jsem, že televize chce vydělat. Myslíte, že se na to bude někdo dívat? Že to někoho bude zajímat? Za prvé – musíte je dobře zaplatit. Za druhé – bude to stejný brak jako Farma nebo Love Island a nikdo to nebude sledovat. Zase propadák. Tleskám,“ přidal se další komentující.
Další divák reagoval: „Problém ale je, že z nové série děláte něco úplně jiného. V předchozích řadách byli účastníci, kteří tam přirozeně patřili a jejich osobnosti byly právě tím, na co jsme se těšili. Noví soutěžící – z nichž je polovina influencerů – jsou sice mladí, pohlední a dobře vypadají, ale působí to spíš tak, že se doma nudí a chtějí si nasbírat sledující. A to už s Mama, ožeň ma! nemá moc společného. Mění se to na něco jako Love Island, Ruže nebo Farma, a to je podle mě špatně.“