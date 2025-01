Denisa z Bachelora lhala, porno není minulostí. Co nyní natáčí?

V reality show The Bachelor, kde 18 dívek bojovalo o srdce podnikatele Jana Solfronka, vyšlo najevo, že účastnice Denisa Veselá se v minulosti živila natáčením pornografických snímků. A i to bylo důvodem k jejímu vyřazení, protože Janovo podnikání je zaměřeno na děti a nemůže si dovolit být spojován s takovým obsahem na internetu. Denisa tehdy tvrdila, že natáčení porna pro ni bylo jediným východiskem z toxického vztahu, když potřebovala vydělat peníze. S touto kapitolou života ale podle svých slov skončila a podstoupila i plastické operace, aby změnila vzhled. Je to tak ale opravdu?