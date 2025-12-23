Přeskočit na obsah
23. 12. Vlasta
Zemřela Dianne Holechek, první manželka Chucka Norrise. Rodina promluvila o jejím odchodu

„Jsme vděční, že už netrpí. Byla tou nejlepší mámou, jakou jsme si mohli přát. Měli jsme obrovské štěstí,“ svěřil se syn Mike Norris.
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Ve věku 84 let zemřela Dianne Holechek, první manželka akční legendy Chucka Norrise a matka jeho dvou synů. Podle rodiny odešla klidně po dlouhém boji s demencí.

Smutnou zprávu potvrdil jejich syn Mike Norris, podle něhož Dianne odešla po dlouhém boji s demencí. Zemřela klidně ve svém domě v Texasu, obklopená rodinou.

Rodina v 90. letech
Rodina v 90. letech

„Jsme vděční, že už netrpí. Byla tou nejlepší mámou, jakou jsme si mohli přát. Měli jsme obrovské štěstí,“ svěřil se Mike Norris. Slova plná vděku i smíření vystihují konec života ženy, která stála po boku slavného herce v době, kdy jeho hvězda teprve začínala stoupat.

Láska ze školních lavic

Dianne Holechek a Chuck Norris se poznali už jako teenageři. Ona byla sedmnáctiletá studentka, on o rok starší spolužák, když si v roce 1958 řekli své „ano. Jejich vztah tak začal dávno předtím, než se z Norrise stal symbol neporazitelného hrdiny akčních filmů. Společně přivedli na svět dva syny – Mikea a Erica, kterým je dnes kolem šedesáti let.

Chuck Norris a jeho první manželka Dianne Holechek
Dianne Holechek a Chuck Norris se poznali už jako teenageři.
Foto: Profimedia
Manželství ale nebylo bez stínů. V době, kdy Norris sloužil u amerického letectva, měl mimomanželský vztah, ze kterého se narodila dcera. O jejím existenci se herec dozvěděl až o mnoho let později, když ho v roce 1991 sama kontaktovala. Přestože tato kapitola znamenala pro rodinu zásah, Dianne zůstala po dlouhá léta stabilním bodem v životě svých synů.

Rozchod v době největší slávy

Dianne a Chuck se rozešli v roce 1988, oficiální rozvod pak přišel o rok později. Byla to doba, kdy Norris už patřil k hollywoodské špičce. Z instruktora bojových umění se stal herec, kterého proslavila spolupráce s Brucem Leem i role v akčních filmech, jako je Delta Force. Skutečný celosvětový úspěch ale přišel se seriálem Walker, Texas Ranger, kde ztvárnil nekompromisního, ale morálně pevného rangera Cordella Walkera. Zatímco Chuck Norris dobýval filmová plátna a televizní obrazovky, Dianne zůstávala spíš v pozadí. Její život se točil především kolem rodiny a výchovy dětí, které nakonec také zamířily ke kariérám na očích veřejnosti – Mike se vydal na dráhu herce a kaskadéra, Eric se prosadil jako automobilový závodník.

Poslední léta a tichý odchod

V posledních letech života bojovala Dianne Holechek s demencí, nemocí, která postupně bere paměť i část osobnosti. Rodina se shoduje, že její odchod byl klidný a bez bolesti – a že právě to je v této situaci alespoň malou útěchou.

Chuck Norris dnes žije po boku druhé manželky Geny O’Kelley, se kterou má dospělé dvojčata. Přesto zůstává Dianne Holechek důležitou součástí jeho životního příběhu – ženou, která s ním sdílela mládí, začátky i roky, kdy se psala historie jednoho z nejslavnějších akčních hrdinů světa.

VIDEO: Chuck Norris si zahrál v reklamě Toyoty. Jeho podpis na kapotě udělal vůz nepřemožitelným

Video: Eva Srpová

Zdroj: Daily Mail

