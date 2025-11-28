Přeskočit na obsah
Zdeněk Žák promluvil o tom, co zabilo jeho exmanželku Jorgu Kotrbovou

Zdeněk Žák
Zdeněk ŽákFoto: Profimedia
Zdeněk Žák
Zdeněk ŽákFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Nejen milovníky české pohádkové klasiky, ale také herecké kolegy tento týden zasáhla zprávy o smrti Jorgy Kotrbové. Až dosud se pouze spekulovalo o tom, co způsobilo její smrt. Nyní už je jasno.

Herečka Jorga Kotrbová celý život žila ve stínu své nejslavnější role princezny Zlatovlásky. Jak sama říká, role jí zničila život a ona ji nesnášela, stejně jako fakt, že byla kvůli ní herecky zaškatulkovaná. Díky obrovskému majetku v řádech stovek milionů si ale mohla dovolit pověsit profesi na hřebík a stáhnout se do ústraní. Obklopena svými nejbližšími také zemřela a její bývalý manžel, herec Zdeněk Žák promluvil o tom, co bylo příčinou smrti. 

Honza málem králem
Honza málem králem

Zlatovláska Jorga Kotrbová si žila jako v bavlnce. Měla majetek za stovky milionů

Celebrity

Poslední roky prožila Kotrbová na farmě v Ludvíkově pod Smrkem v Libereckém kraji, kterou před lety pořídila jako svůj splněný sen a kde žila společně s dcerou Jůlií a chovaly tam koně. A právě tam se jí před několika týdny udělalo špatně a musela být převezena do nemocnice, ze které se už domů, bohužel, nikdy nevrátila. „Je to tak měsíc, co měla mozkovou příhodu. Nebyla nijak silná, ale musela být v péči lékařů,“ prozradil Blesku podrobnosti Žák. Ten, přestože už s Kotrbovou nebyli partneři, ji pravidelně navštěvoval.

„Ležela v nemocnici v Liberci a ve Frýdlantu. Jezdili jsme tam za ní – já a naše děti Vašek, Julinka i Tamarka, kterou jsem vyženil,“ říká herec, kterého prý ani ve snu nenapadlo, že během krátké doby se stav jeho bývalé ženy tak prudce zhorší. „Bylo jí lépe, měla i lepší náladu. Ještě jsem tam za ní byl a na druhý den volal dceři pan doktor, že usnula a už se neprobudila. Chudák holka…“  řekl se smutkem v hlase. „Měl jsem ji moc rád! Byla to skvělá herečka a hlavně máma,“ ocenil svou bývalou lásku. 

Až se její tři děti vzpamatují ze ztráty maminky, budou muset také vyřešit otázky dědictví. Podle dostupných informací Kotrbová nezanechala závět, zato její majetek má obří hodnotu. Vlastnila podíl v několika domech na luxusních pražských adresách a k tomu rozsáhlé pozemky v Praze a na jejím okraji. Je tak jasné, že o její potomky bude dobře postaráno. 

Zdroj: Blesk

