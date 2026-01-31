Herec, scenárista, režisér a textař Zdeněk Svěrák, neodmyslitelně spjatý s Divadlo Járy Cimrmana, letos míří k výjimečnému jubileu – oslaví 90 let. Přestože by si mohl užívat klid, zůstává neuvěřitelně aktivní a chuť tvořit ho neopouští. Sám ale připouští, že s přibývajícím věkem přichází i určité obavy.
Zdeněk Svěrák letos oslaví 90: „Bojím se chvíle, kdy už nebudu schopný dělat divadlo“
Zdeněk Svěrák míří k devadesátinám, přesto zůstává aktivní a dál píše i vystupuje v Divadle Járy Cimrmana. V rozhovoru otevřeně přiznal, že ho při životě drží práce a kontakt s diváky. Největší obavu má z okamžiku, kdy by už nemohl tvořit – a prozradil i to, že by si přál odejít symbolicky přímo na jevišti.
„Vzhledem k mému věku se cítím výborně. Určitě mě při životě drží i to, že stále něco dělám a podle reakcí diváků ne nadarmo,“ svěřil se deníku Plus 7 dní. Zároveň si však plně uvědomuje pomíjivost času. „Člověk nikdy dopředu neví, kdy nastane jeho definitivní poslední den, proto do divadla chodím s velkou úctou – nejen k divákům, ale i k sobě,“ dodal.
Největší strach má z chvíle, kdy by už nemohl tvořit. „Bojím se chvíle, kdy už nebudu schopen dělat divadlo a nepůjde mi ani psaní. V tom okamžiku už asi nebudu na světě rád,“ řekl otevřeně. Divadlo je pro něj natolik zásadní, že by si přál zůstat aktivní až do posledních dní – ideálně přímo na jevišti. Připomněl přitom své kolegy: „Nám se to docela daří. Ladislav Smoljak hrál ještě týden před smrtí a do poslední chvíle byl na jevišti i Honza Kašpar. Dokonce měl na zádech kyslíkovou bombu a nikdo o tom nevěděl,“ prozradil.
Silná soudržnost souboru se ukázala i ve chvíli, kdy Jan Kašpar po vážném úrazu ochrnul a uvažoval o odchodu. Svěrák mu to rozmluvil: „Řekl jsem mu: ‚Ty vole, nemysli si, že skončila tvoje kariéra. Ty budeš normálně hrát. Vymyslíme ti sedací role.‘“ A skutečně, díky úpravám rolí mohl dál stát – respektive sedět – na jevišti.
Odchody kolegů nese těžce. Při vzpomínce na film Vesničko má středisková říká: „Je tam asi nejvíc nebožtíků, lidí, které jsme měli rádi a už tady nejsou. Ale naštěstí film je dar, který nám je zachoval,“ domnívá se.
Zvláštní místo má v jeho vzpomínkách i Ladislav Smoljak. „Na Smoljaka myslím pořád. V šatně máme jeho fotografii, kostým, boty i bustu. Je stále s námi,“ uzavírá Svěrák.
Vedle divadla je jeho jméno neoddělitelně spojené také s hudební spoluprací s Jaroslav Uhlíř, s nímž vytvořil řadu písní, které doslova zlidověly, i oblíbený pořad Hodina zpěvu pro děti.