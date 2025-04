Jack Sparrow? Lord Voldemort? Bolek Polívka? To všechno je jedna česká holka!

Diana se profesionální vizážistice věnuje od roku 2016 a své zkušenosti získala nejen s osobní klientelou, ale i na fashion projektech a televizních pořadech. V rozhovoru pro Lifee.cz se svěřila, že proměna do jiné osoby ji napadla poté, co hledala novou inspiraci pro svou tvorbu. „Už dřív jsem na Instagramu pár takových proměn viděla, ale netušila jsem, že něco takového zvládnu i já,“ uvedla. Proces proměny trvá obvykle 5 až 8 hodin, v závislosti na složitosti postavy a potřebných doplňcích. Nejvíce si užívá moment, kdy se plně vcítí do postavy, kterou ztvárňuje, a začne se pohybovat a tvářit jako ona.