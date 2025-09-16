Ikona počasí
Ve věku 89 let zemřel Robert Redford. Ve filmu dokázal vše, rodinné tragédii neunikl

Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Herecká ikona, idol žen, oscarový herec, filantrop, aktivista, otec a manžel. Tím vším byl charismatický Robert Redford, který dnes zemřel ve věku 89 let.

Ikona Robert Redford opustila tento svět. Herec ve svém životě neokusil jen úspěchy, ale bohužel si musel prožít i ty nejbolestivější hrůzy. Jaký byl život filmového Sundance Kida či Hubbella Gardenera? To zjistíte uvnitř naší galerie.

