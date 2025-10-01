Během jednoho stání byl ukončen spor, kdy provozovatelka jedné z pražských restaurací Yvetta Procházková žalovala Janka Rubeše za reportáž o jejím podniku, kterou uveřejnil na kanálu Kluci z Prahy a v níž označil podnik za turistickou past. Problematické podle Rubeše bylo, že na ceduli před podnikem byla reklama na plzeňské pivo, ale po objednání velkého piva dostal zákazník tuplák piva Braník, přelitého z PET lahve. Procházková žádala omluvu, stažení reportáže a také finanční odškodnění v řádu statisíců.
