Žaloba na Janka Rubeše kvůli reportáži dospěla ke smírnému řešení

Janek Rubeš
Janek RubešFoto: Pavel Machan, Marek Patek, David Kundrat, Martin Hykl / CNC / Profimedia
Janek Rubeš
Janek RubešFoto: Pavel Machan, Marek Patek, David Kundrat, Martin Hykl / CNC / Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Janek Rubeš, který tvoří polovinu dua Kluci z Prahy, si může oddychnout. Žaloba, kterou na něj podala provozovatelka jednoho z pražských podniků, jenž označil za turistickou past, je u konce. Spor skončil smírným řešením.

Během jednoho stání byl ukončen spor, kdy provozovatelka jedné z pražských restaurací Yvetta Procházková žalovala Janka Rubeše za reportáž o jejím podniku, kterou uveřejnil na kanálu Kluci z Prahy a v níž označil podnik za turistickou past. Problematické podle Rubeše bylo, že na ceduli před podnikem byla reklama na plzeňské pivo, ale po objednání velkého piva dostal zákazník tuplák piva Braník, přelitého z PET lahve. Procházková žádala omluvu, stažení reportáže a také finanční odškodnění v řádu statisíců.

Kluci z Prahy
Kluci z Prahy

"Kluci z Prahy" čelí žalobě kvůli své reportáži o turistických pastích v metropoli

Celebrity

Soudce Petr Košík ale přiměl obě strany ke smírnému řešení. „I špatný smír je lepší než vyhraný soudní spor,“ řekl při jednání s tím, že pokud by se smíru nedosáhlo, byl připraven vynést verdikt, který by se ovšem podle jeho slov nelíbil ani jedné straně. Košík, který je dle vlastních slov velkým milovníkem piva, vyrazil před jednáním do inkriminovaného podniku osobně, aby si mohl udělat vlastní názor na praktiky provozovatele. „Ten bych si dobrovolně nedal,“ reagoval na braníka z PET lahve.

Procházkové také podle informací webu Deník vytkl to, že pod pojmem velké pivo se rozumí půllitr, a nikoliv tuplák. „Tuplák je prostě ‚tuplák‘,“ zdůraznil. „V tomto ohledu musím dát za pravdu straně žalované, že do jisté míry to můžeme brát jako ‚turistickou past‘,“ uvedl soudce. Sám prý pivo z tupláku pil jen při návštěvě vyhlášeného Oktoberfestu. Výtky měl ale i k Rubešovi a k tomu, jak byla reportáž natočená, byť zdůraznil, že si jeho práce váží a považuje ji za společensky prospěšnou. 

„Kdybyste si odpustil tu ‚omáčku‘, byla by žaloba na zamítnutí en bloc,“ řekl soudce. Problematické bylo podle něj hlavně tvrzení v úvodu reportáže, kde Rubeš říká  dostali jsme upozornění na restauraci, kde už měli problémy, a tak to musíme rychle natočit, než ji zavřou. „Tvrzení ohledně kvality piva jsou pravdivá – a jsme v národě, který takové věci neodpouští. Jsme v Česku; kdybychom byli ve Státech, dívali by se na to lidé jinak.“ Spor nakonec skončil s tím, že Rubeš bude muset vydat doplnění k reportáži, kde věci více osvětlí, a Procházková naopak stáhne žalobu. 

Zdroj: Deník

