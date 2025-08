"Kluci z Prahy" čelí žalobě kvůli své reportáži o turistických pastích v metropoli

V současné době ale Rubeš čelí žalobě ze strany majitelky restaurace, která se cítí být reportáží poškozena a požaduje nejen stažení všech videí, ale také uveřejnění omluvy a finanční kompenzaci ve výši stovek tisíc korun. Rubeš ve videu, kterým na žalobu reagoval, znovu zopakoval, že nikdy neuvedl, že majitelé se dopouštějí něčeho nezákonného. To, jak celý spor dopadne, přislíbili dokumentovat na svém profilu. „Nechci, aby se kdokoliv bál se bránit, když ho někdo žaluje a on ví, že to co řekl nebo ukázal, je pravda,“ stojí si za svým Rubeš.