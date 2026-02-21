Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Zahradnická hlásí přírůstek do rodiny, Jandová se ukázala v plavkách a Nosková děkuje
Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?
Lenka Zahradnická
Herečka Lenka Zahradnická minulý rok přišla o svou milovanou fenku. Nyní se s manželem rozhodli, že je na čase, aby se čtyřnohý mazlíček do jejich rodiny vrátil. Nového pejska nekoupili, ale adoptovali z útulku.
Lenka Zahradnická
Lela Vémola
Lela Vémola si užívá každou chvilku, kterou může strávit se svým manželem Karlosem Vémolou po jeho propuštění z vazby. Svátek všech zamilovaných strávila dvojice velmi netradičním způsobem.
Olga Menzelová
Producentka Olga Menzelová ráda sdílí nejrůznější tipy, jak i ženy ve zralém věku mohou zůstat štíhlé a v kondici. Nyní jim prozradila i svůj trik na krásnou pleť a zdravé vlasy.
Marta Jandová
Zpěvačka Marta Jandová nepatří k těm, které by se na dovolené rády vystavovaly v plavkách a zveřejňovaly to na sociálních sítích. O jarních prázdninách na Madeiře ale udělala výjimku.
Eva Decastelo
Jako mnoho jiných žen i herečku Evu Decastelo potěšila zpráva, že se do Prahy chystá herec Leonardo DiCaprio. Poskytlo jí to navíc námět k tomu, udělat si ze sebe legraci.
Bára Kodetová
Herečka Barbora Kodetová tráví momentálně dovolenou se svým manželem, houslistou Pavlem Šporclem. Od koupání je neodradí ani čerstvě napadaný sníh.
Gabriela Lašková
Moderátorka Gabriela Lašková je nejen maminkou tří synů, ale velmi hezky zpívá a nyní ukázala, že má i výtvarný talent.
Kristýna Leichtová
Herečka Kristýna Leichtová je velkou zastánkyní přirozených porodů a toho, aby si ženy mohly vybrat, jak své dítě na svět přivedou. Velkou radost jí udělala změna zákona, která ženám po porodu dává nárok na bezplatné návštěvy porodní asistentky.
Martina Pártlová
Zpěvačka Martina Pártlová tradičně tráví na začátku roku několik týdnů na Bali. Tam už si našla přátele, za kterými se ráda vrací. Mezi ty patří i influencerka Kamila Šikl, se kterou mají podobný smysl pro humor a nebojí se ze sebe udělat legraci.
Michaela Nosková
Uplynulý týden byl pro zpěvačku Michaelu Noskovou velmi důležitý. Konečně se totiž u soudu přehrály nahrávky, které se jako důkaz snažila prosadit už více než tři roky. Na těch je vidět, jakému fyzickému a psychickému týrání musela čelit od svého bývalého partnera Jindřicha Čandy.