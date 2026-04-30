Minulý rok se na veřejnost dostala zpráva o tom, že manželství moderátorky Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka je v troskách. Na vině měla být Hájkova opakovaná nevěra. Jenže před pár týdny, když Zuzana s dětmi pobývala na Floridě, na stejných místech byl podle sociálních sítí i Hájek. A to pochopitelně rozpoutalo spekulace o tom, jestli se svůj vztah přece jen nepokusili zachránit.
Žádná druhá šance: Zuzana Belohorcová rázně odmítla návrat k Vlastovi Hájkovi
Společný pobyt na Floridě rozjel spekulace o možném návratu, teď ale Zuzana Belohorcová konečně řekla pravdu. Po měsících dohadů rázně potvrdila, že s Vlastou Hájkem už pár netvoří a žádný comeback rozhodně nechystají. Naopak přiznala, že rozvodové řízení finišuje a ona se nemůže dočkat chvíle, kdy bude moci oznámit, že začíná novou životní kapitolu.
Takovou možnost ale Belohorcová velmi rázně vylučuje. „S mým exmanželem nebudeme tvořit pár, netvoříme pár a ani v budoucnosti neplánujeme žádný návrat,“ říká jasně s tím, že je z věčných spekulací už unavená. „Já bych v této kauze chtěla mít opravdu pokoj. Protože už v podstatě jsme v rozvodovém řízení a myslím si, že za pár dní, možná týdnů to bude oficiální,“ překvapila svými slovy v rozhovoru pro slovenský web Čas.sk.
Dle svých slov se také velmi těší na to, až bude moci světu oznámit, že je z ní opět svobodná žena. „Věřím, že až budeme nějakým způsobem oficiálně rozvedení, tak to oznámím na svém Instagramu. Mohu, nemusím, ale ráda to udělám proto, aby nevznikaly zbytečné články. Já už opravdu v této věci nic nepotřebuji,“ snaží se ukončit věčné spekulace. „Už chci klid pro mě i pro děti a už si chci jít životem dál. Jedna kapitola skončila a pro mě je to takové symbolické, že první padesátka je za mnou a tu druhou padesátku si jdu dál a moc se na to těším,“ plánuje svou budoucnost moderátorka.
K provalení Hájkovy nevěry s jednou ze zaměstnankyň realitní agentury, kterou měl s Belohorcovou, pomohla skrytá technika. České veřejnosti to odhalila v podcastu Ornella Koktová. „Máme pár známých, kteří mu svěřili svůj byt, aby ho pronajímal, když oni tam zrovna nejsou. No a začalo jim být divný, že ten jejich byt furt není pronajatej, co se děje,“ řekla Koktová s tím, že od Hájka majitelé nemovitostí slýchali výmluvy typu, že se klientům na bytě něco nelíbilo nebo že požadovaná částka byla příliš vysoká. „No a jeden člověk tam dal fotopasti a hádejte, co zjistil? Že je to Vlasty šmajchlkabinet. Nevzal tam jednu makléřku, ale kromě jedné všechny. A tu jednu tam prý nevzal, protože byla tlustá a nelíbila se mu. To je strašný,“ šokovala minulý rok svým tvrzením.