Počátkem milénia padali k nohám Zuzany Norisové, kterou proslavila role krásné maturantky Terezy z retro snímky Rebelové, snad všichni muži České republiky. Zamilovanou písničku od Davida Krause vyhrávala všechna rádia, ona se jej však stranila, neboť jeho obsese nabrala obludné rozměry.
Za Rebely zaplatila zdravím, před Krausem ji chránili kolegové. Zuzaně Norisové je 47
Slovenská herečka Zuzana Norisová zaujala české publikum jako maturantka Tereza v retro snímku Rebelové. Uhranula svého hereckého partnera, režiséra i Davida Krause. Od premiéry to ovšem brzy bude 25 let. A jeho hlavní představitelka dnes slaví půlkulatiny. Jak s ní šel čas?
Za vytouženou roli v retro muzikálu ovšem zaplatila krutou daň. Režisér Filip Renč požadoval, aby výrazně zhubla, což si odnesla jak po psychické, tak i po fyzické stránce. Z nedostatku vitamínů se jí zkazily zuby.
Slovenská herečka Zuzana Norisová se z rodných Malacek dostala na bratislavskou konzervatoř, posléze do Slovenského národního divadla a nakonec i do Prahy, kde zaujala režiséra Filipa Renče, a získala tak hlavní roli v jeho retro snímku Rebelové. Coby maturantka Tereza nazpívala, resp. přezpívala několik písní, včetně Š-š-š, šepotám nebo Pátá.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Verešová, Farna a Norisová: Komu to zase (ne)slušelo?
Její život se kvůli Rebelům úplně změnil
Narodila se 24. ledna 1979 do rodiny lékaře a učitelky. Její sestrou je herečka Soňa Norisová, která si v Rebelech také zahrála – konkrétně přítelkyni Terezina tatínka, takže v podstatě Zuzaninu macechu.
Kromě studií herectví absolvovala Zuzana Norisová i studium zpěvu, a to na pražské konzervatoři Jaroslava Ježka. Účastnila se třeba i konkurzu na hlavní roli Sandy v muzikálu Pomáda, byl to ovšem až retro muzikál, díky kterému zažila tehdy dvaadvacetiletá herečka opravdový průlom.
„Můj život se díky Rebelům úplně změnil. Že je to moc hezký film, jsem ocenila až později, po letech,“ prozradila Norisová s tím, že zpočátku měla problém se na sebe dívat. „Tehdy jsem na sobě viděla jen samé chyby, nemohla jsem se na ten snímek ani podívat. K tomu pořád dávali v rádiu písničky z filmu, Š-š-š a Pátá, a měla jsem pocit, že všem včetně sebe už lezu na nervy.“
Její život se kvůli Rebelům úplně změnil
Narodila se 24. ledna 1979 do rodiny lékaře a učitelky. Její sestrou je herečka Soňa Norisová, která si v Rebelech také zahrála – konkrétně přítelkyni Terezina tatínka, takže v podstatě Zuzaninu macechu.
Kromě studií herectví absolvovala Zuzana Norisová i studium zpěvu, a to na pražské konzervatoři Jaroslava Ježka. Účastnila se třeba i konkurzu na hlavní roli Sandy v muzikálu Pomáda, byl to ovšem až retro muzikál, díky kterému zažila tehdy dvaadvacetiletá herečka opravdový průlom.
„Můj život se díky Rebelům úplně změnil. Že je to moc hezký film, jsem ocenila až později, po letech,“ prozradila Norisová s tím, že zpočátku měla problém se na sebe dívat. „Tehdy jsem na sobě viděla jen samé chyby, nemohla jsem se na ten snímek ani podívat. K tomu pořád dávali v rádiu písničky z filmu, Š-š-š a Pátá, a měla jsem pocit, že všem včetně sebe už lezu na nervy.“
Kvůli roli Terezy musela výrazně zhubnout
Kvůli roli Terezy – a hlavně Renčově zarputilém „ideálu krásy“ – musela Norisová výrazně zhubnout. „Bylo to šílené. Tehdy jsem skoro vůbec nejedla. Filipovi se samozřejmě líbilo, že jsem byla hubená, a mně se tak stáhl žaludek, že mi to ani nedocházelo, že bych se měla najíst,“ vzpomínala po letech. S Janem Révaiem tehdy tvořili pár nejen na plátně, ale i za kamerou. Jemu se její drastické hubnutí vůbec nelíbilo. Nakonec si vybralo daň i na jejím zdraví – jelikož jí chyběly vitamíny, zkazily se jí zuby, ale také se jí pochroumala psychika.
Milostný trojúhelník
Výrazně pohublá Norisová přitahovala Renče a netrvalo dlouho, než spolu začali chodit. Posléze dal ale přednost její kolegyni ze stejného snímku, tmavovlasé Alžbětě Stankové, což Norisovou hodně mrzelo, už jen z toho důvodu, že byly kamarádky. Dlouho trvalo, než jí to byla schopná odpustit.
Krause měla za psychopata z elitní rodiny
V čase největší popularity se o Norisovou začal ucházet i David Kraus. Jeho city ovšem tehdy znovu zadaná herečka, která zrovna tvořila dvojici se slovenským muzikálovým hercem Jurajem Bernáthem, neopětovala. Milostnou píseň, kterou jí Kraus složil, hrála všechna rádia, její adresátka ji ovšem považovala za obtěžující a oplzlou. Krause měla za psychopata z elitní rodiny. Její důvody ovšem byly opodstatněné: nějakým způsobem sehnal její telefonní číslo a začal ji obtěžovat každý večer textovými zprávami.
Kauza Kraus
Společně si věci vyříkali až po dvaceti letech. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka na toto období společně zavzpomínali, posléze i v show jeho otce. Jelikož byla z Krause vynervovaná, ve společném představení Starci na chmelu ji před ním chránili i společní kolegové. „Druhý den měla ochranku v divadle. Byla složená z tanečníků, taková zjemnělá, tak jsem se nebál,“ vzpomínal Kraus pobaveně v roce 2022.
„Mně bylo dvacet a byla jsem za ten text písničky trochu naštvaná. A David se urazil. Pak to všichni rozebírali a hlavně na Slovensku se všechny rozhovory, které jsem v té době dávala, točily kolem Davida a jeho písničky, kterou pro mě nazpíval,“ vzpomínala na to období Norisová ze své perspektivy.
„Skamarádili jsme se až asi před rokem, poprvé v životě jsem se s ní setkal bez ochranky,“ dodal Kraus. „Už vypadáme jinak oba dva, máme stejně staré děti a ohromně si rozumíme. Bohužel už je vymalováno. I kdybych chtěl, nemůžu to říct, mám doma ženu s dítětem.“
Herecké role
Zahrála si také ve filmu Milenci a vrazi (2004) podle stejnojmenného románu Vladimíra Párala. Následoval mysteriózní seriál Strážce duší (2005), kde ztvárnila ženu, kterou pronásledují tajemné vize. Naivní a atraktivní letušku si zkusila v seriálu Letiště. V televizním filmu Boží pole s. r. o. (2006) si zahrála zase policistku. Posléze si ji diváci oblíbili v seriálech Dokonalý svět a v komediálním seriálu Přešlapy, kde se objevila i po boku své sestry Soni. Šok ovšem způsobila nečekaná smrt její postavy Radky, a to nejen divákům, ale i samotné Zuzaně Norisové.
"Já jsem od začátku věděla, že umřu. Ale stejně mě to mrzí," řekla k tomu. "Na place se moje smrt točila v můj poslední natáčecí den a hodně jsem to prožívala. A hned potom, co tenhle díl v pondělí uvedla televize, mi volala moje maminka. Říkala, že to obrečela," prozradila. "V divadle umírám pořád, to mi nic nedělá, ale natáčet to a pak se v té scéně vidět… Nebylo mi u toho zrovna nejlépe, navíc když jsem viděla kaskadérku, jak přelétla přes auto, úplně mě zamrazilo."
StarDance
V roce 2008 se účastnila taneční soutěže StarDance, kde jako favoritka soutěže předvedla s tanečníkem Janem Klimentem několik působivých vystoupení, nakonec skončili na třetím místě.
Jánošík i královna v pohádce
Objevila se také v polsko-slovensko-české koprodukci Jánošík – Pravdivá historie (2009), snímek svým ambicím ale úplně nedostál a propadl jak u diváků, tak i u kritiky.
Královnu si zahrála čtyři roky poté, a to v pohádce Tři bratři z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Tento projekt si pochvalovala. „Líbilo se mi, že ta pohádka je hravá, ale i skutečná,“ uvedla.
Další herecké role
Ve filmových komediích Hodinový manžel a Manžel na hodinu pod taktovkou režiséra a scenáristy Tomáše Svobody o partě kamarádů, kteří si začnou přivydělávat coby příležitostní opraváři, si vyzkoušela i točení v náročných podmínkách. Konkrétně se musela poměrně spoře oděná vystavit mrazu ve Vysokých Tatrách.
"Scéna se točila na odstavené lanovce. Já byla celou dobu jen v županu a punčochách. Nemohla jsem zimou ani mluvit. Při vystupování z lanovky se mi podlomily nohy a herci mě museli zahřívat. Dali mi horký Tatranský čaj, abych se vrátila do normálu," smála se u té vzpomínky herečka. "Zima se dá vydržet, když jsou nohy v teple. Ale já měla na nohou wellness bačkůrky. Bylo to něco strašného."
Máma na plný úvazek
Natáčení ovšem výrazně omezila od doby, co se stala mámou. Má dvě dcery, starší Julii a mladší Lilianu. Obě má s dlouholetým partnerem, slovenským hercem Ondrejem Kovaľem, kterého čeští diváci znají z filmu Účastníci zájezdu. Šťastný pár tvoří od roku 2010 (zhruba z toho období jsou i na snímku). Potkali se již dřív, ve svých čtrnácti letech, ale trvalo, než se dali dohromady.
Právě láska k němu jí otevřela oči, že si nemusí nechat líbit vztah, ve kterém věci úplně nefungují. S Kovaľem našla to, co hledala. „Všednost není náš problém, možná jiné krizičky, ale my jsme ani během korony neměli ponorku, umíme se velmi dobře zabavit. V domě s tak velkou zahradou nemůže být nikdy nuda, spíše nemáme společný čas jen my dva a asi ještě ani dlouho nebudeme mít,“ konstatovala spokojená Norisová před dvěma lety. „Takže se těšíme z toho, když spolu můžeme být v práci a tvořit, tam se konečně setkáme, to nás stmelí.“
S manželem
V posledních letech ji mohli diváci zahlédnout v úspěšném snímku Prvok, Šampón, Tečka a Karel (2021). S manželem Kovaľem se objevila třeba v slovenském filmu Stand up před dvěma lety.