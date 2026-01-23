Přeskočit na obsah
24. 1.
Za Rebely zaplatila zdravím, před Krausem ji chránili kolegové. Zuzaně Norisové je 47

Zuzana NorisováFoto: Profimedia
Zuzana NorisováFoto: Profimedia
Slovenská herečka Zuzana Norisová zaujala české publikum jako maturantka Tereza v retro snímku Rebelové. Uhranula svého hereckého partnera, režiséra i Davida Krause. Od premiéry to ovšem brzy bude 25 let. A jeho hlavní představitelka dnes slaví půlkulatiny. Jak s ní šel čas?

Počátkem milénia padali k nohám Zuzany Norisové, kterou proslavila role krásné maturantky Terezy z retro snímky Rebelové, snad všichni muži České republiky. Zamilovanou písničku od Davida Krause vyhrávala všechna rádia, ona se jej však stranila, neboť jeho obsese nabrala obludné rozměry.

Životní styl

Za vytouženou roli v retro muzikálu ovšem zaplatila krutou daň. Režisér Filip Renč požadoval, aby výrazně zhubla, což si odnesla jak po psychické, tak i po fyzické stránce. Z nedostatku vitamínů se jí zkazily zuby.

Slovenská herečka Zuzana Norisová se z rodných Malacek dostala na bratislavskou konzervatoř, posléze do Slovenského národního divadla a nakonec i do Prahy, kde zaujala režiséra Filipa Renče, a získala tak hlavní roli v jeho retro snímku Rebelové. Coby maturantka Tereza nazpívala, resp. přezpívala několik písní, včetně Š-š-š, šepotám nebo Pátá.

Její život se kvůli Rebelům úplně změnil

Zuzana NorisováFoto: Profimedia.cz

Narodila se 24. ledna 1979 do rodiny lékaře a učitelky. Její sestrou je herečka Soňa Norisová, která si v Rebelech také zahrála konkrétně přítelkyni Terezina tatínka, takže v podstatě Zuzaninu macechu.

Kromě studií herectví absolvovala Zuzana Norisová i studium zpěvu, a to na pražské konzervatoři Jaroslava Ježka. Účastnila se třeba i konkurzu na hlavní roli Sandy v muzikálu Pomáda, byl to ovšem až retro muzikál, díky kterému zažila tehdy dvaadvacetiletá herečka opravdový průlom.

Můj život se díky Rebelům úplně změnil. Že je to moc hezký film, jsem ocenila až později, po letech, prozradila Norisová s tím, že zpočátku měla problém se na sebe dívat. Tehdy jsem na sobě viděla jen samé chyby, nemohla jsem se na ten snímek ani podívat. K tomu pořád dávali v rádiu písničky z filmu, Š-š-š a Pátá, a měla jsem pocit, že všem včetně sebe už lezu na nervy.

