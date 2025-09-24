Ikona počasí
Za herečku se nepovažovala. Cardinalová přesto ovládla italskou poválečnou kinematografii

Claudia Cardinale
Claudia CardinaleFoto: MGM
Claudia Cardinale
Claudia CardinaleFoto: MGM
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Italská filmová herečka s iniciály CC byla jedním z nejznámějších sexsymbolů uplynulého století. Původem Sicilanka nikdy nestudovala herectví ani se za herečku nepovažovala, přesto patří mezi známé italské umělkyně. Smyslné charisma jí vyneslo řadu slavných rolí, včetně té ve snímku Tenkrát na Západě.

Claudia Cardinal se narodila v roce 1938 v Tunisku do rodiny železničního dělníka. Její rodiče měli sicilské a francouzské předky, díky čemuž odmalička uměla tři jazyky francouzštinu, tuniskou arabštinu a sicilský dialekt v italštině. Původně se přitom chtěla stát učitelkou, ale život ji nakonec zavál do světa filmu.

Ve skutečnosti měla poměrně drsný hlas, který podle většiny filmových režisérů vůbec neladil s jejím exotickým zevnějškem, a tak ji nechali dabovat. Teprve režisér Federico Fellini ji nechal promluvit vlastním hlasem, a to v roce 1963 ve filmu Osm a půl.

Italská herečka zemřela 23. září 2025 poblíž Paříže, kde dlouhodobě žila, uvedl ve vzkazu agentuře AFP její agent Laurent Savy. „Zanechává nám dědictví svobodné a inspirativní ženy,“ cituje agentrura AFP Savyho.

Připomeňte si její život na fotografiích v naší galerii.

