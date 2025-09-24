Za herečku se nepovažovala. Cardinalová přesto ovládla italskou poválečnou kinematografii

Claudia Cardinal se narodila v roce 1938 v Tunisku do rodiny železničního dělníka. Její rodiče měli sicilské a francouzské předky, díky čemuž odmalička uměla tři jazyky – francouzštinu, tuniskou arabštinu a sicilský dialekt v italštině. Původně se přitom chtěla stát učitelkou, ale život ji nakonec zavál do světa filmu.
Ve skutečnosti měla poměrně drsný hlas, který podle většiny filmových režisérů vůbec neladil s jejím exotickým zevnějškem, a tak ji nechali dabovat. Teprve režisér Federico Fellini ji nechal promluvit vlastním hlasem, a to v roce 1963 ve filmu Osm a půl.
Italská herečka zemřela 23. září 2025 poblíž Paříže, kde dlouhodobě žila, uvedl ve vzkazu agentuře AFP její agent Laurent Savy. „Zanechává nám dědictví svobodné a inspirativní ženy,“ cituje agentrura AFP Savyho.