Z Třince až na Times Square. Úspěch si Ewa Farna oddřela, pracuje už od třinácti

Ewa Farna se na svou dráhu profesionální zpěvačky vydala velmi brzy a do hudební historie se zapsala hned několikrát. Poprvé jako historicky nejmladší česká zpěvačka, která absolvovala turné či svou písní Tělo, kdy se na pár dní stala tváří playlistu Spotify a obsadila billboard, který byl umístěný na Times Square v New Yorku.
Diář Ewy Farné byl už od jejích třinácti let, kdy vydala svůj první singl Měls mě vůbec rád, plný povinností, koncertů a schůzek. Do dnes vydala přes desítku alb, obdržela několik ocenění v anketách Český slavík i ceny Anděl a je také dvojnásobnou maminkou.
Na nejdůležitější momenty ze života rodilé Třinečanky, která 12. srpna oslaví dvaatřicáté narozeniny, se podívejte v naší galerii.