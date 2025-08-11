Reklama
Z Třince až na Times Square. Úspěch si Ewa Farna oddřela, pracuje už od třinácti

Ewa FarnaFoto: archiv Ewy Farne
Ewa FarnaFoto: archiv Ewy Farne
Kateřina Potyšová
Ewa Farna se na svou dráhu profesionální zpěvačky vydala velmi brzy a do hudební historie se zapsala hned několikrát. Poprvé jako historicky nejmladší česká zpěvačka, která absolvovala turné či svou písní Tělo, kdy se na pár dní stala tváří playlistu Spotify a obsadila billboard, který byl umístěný na Times Square v New Yorku.

Diář Ewy Farné byl už od jejích třinácti let, kdy vydala svůj první singl Měls mě vůbec rád, plný povinností, koncertů a schůzek. Do dnes vydala přes desítku alb, obdržela několik ocenění v anketách Český slavík i ceny Anděl a je také dvojnásobnou maminkou.

Na nejdůležitější momenty ze života rodilé Třinečanky, která 12. srpna oslaví dvaatřicáté narozeniny, se podívejte v naší galerii.

