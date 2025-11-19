O podle jeho slov děsivém zážitku se minulý týden rozpovídal Luboš Xaver Veselý na svém profilu na YouTube. Tam dramaticky vylíčil nehodu a z jeho slov bylo snadné nabýt dojmu, že mu jeho řidič doslova zachránil život svou pohotovou reakcí. Jenže řidič druhého vozu jeho verzi zpochybňuje a poslal nám své svědectví a také snímky zachycující následky nehody.
„Měl jsem dopravní nehodu na dálnici. Je to věc, která vás vyděsí až do večera… Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ rozvyprávěl se o incidentu Xaver na svém youtubovém kanálu. Tam podrobně také popsal, jak k celé věci došlo. Dle něj to byla vina řidiče v druhém automobilu. „Pán s dodávkou a s vlekem se chtěl narvat do levého pruhu, aby nás předjel a pověsil se za kamion. Zapomněl ale, že má za sebou vlek…“ říká moderátor. Jeho slova však vyvrací Petr Huss, řidič druhého vozu.
„Začal jsem předjíždět kamiony, které jely přede mnou v pravém pruhu na dálnici D1. Za mnou nic nejelo, dal jsem znamení o změně směru jízdy blinkrem, začal předjíždět, když v tu chvíli jsem viděl v zrcátku černé SUV, ale již vedle vleku. Tudíž došlo ke střetu. Moje rychlost mohla být kolem 90-95 kilometrů za hodinu. SUV jelo mnohem rychleji a řidič nepředpokládal, že předjíždím, zřejmě si pozdě všiml směrových světel, ale to již intenzivně brzdil. Já strhl volant zpět, ale došlo k lehkému střetu,“ popsal pro žena.cz incident Huss. Rázně také nesouhlasí s tím, že by šlo o vážnou nehodu, což dokládá i fakt, že ani jeden z účastníků po vzájemné dohodě nepřivolal policii.
Naopak obvinil Xavera z toho, že se po střetu choval velmi arogantně. „Tímto ovšem nedošlo k žádné vážné, ne už vůbec těžké dopravní nehodě. Osádka SUV evidentně spěchala, což vykřikoval i spolujezdec po vypnutí záznamového zařízení, které použil bez mého vědomí a ani mě na toto neupozornil. Rovněž si mě bez mého souhlasu fotil a po celou dobu sepisování záznamu o nehodě se choval arogantně, což mu je ostatně vlastní,“ říká řidič a poukazuje tak například na kauzu, kdy se moderátor velmi vulgárně vyjadřoval na adresu herečky a bývalé velvyslankyně Magdy Vašáryové. „Milá slavná Vášáryová, ty spodino, já Ti ze srdce přeju, aby Ti mráz roztrhnul p*del. Já jsem si téhle žvanivé paničky nikdy moc nevážil,“ řekl o ní minulý rok ve svém pořadu a následně mu za to hrozilo odvolání z rady České televize.
Petr Huss uznává svou část viny na nehodě, ale popírá, že by byl jediným viníkem. „Co se stalo, mě mrzí, ale na nehodě máme vinu jak já, tak řidič SUV. Velmi mě mrzí, že jsem nezavolal policii a mohlo tak být ve věci víc jasno. To je asi vše k celé věci. Je na každém, ať si dle fotek udělá úsudek, jak moc vážná byla tato nehoda,“ uzavírá téma.
