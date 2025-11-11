Podle statistik úmrtí je automobilová doprava tou vůbec nejnebezpečnější. Od půlky minulého týdne o tom ví své i moderátor Luboš Xaver Veselý. Jeho luxusní automobil totiž smetla dodávka z vlekem, nad kterým řidič ztratil kontrolu.
Kontroverzní moderátor Luboš Xaver Veselý jen o vlásek unikl smrti. Před pár dny měl totiž velmi vážnou autonehodu. Ze všeho vyvázl jen díky pohotovosti řidiče.
Děsivě vyhlížející nehoda se však jako zázrakem obešla bez obětí i bez těžkých zranění. „Měl jsem dopravní nehodu na dálnici. Je to věc, která vás vyděsí až do večera… Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ rozvyprávěl se o incidentu Xaver na svém youtubovém kanálu. Tam podrobně také popsal, jak k celé věci došlo. Dle něj to byla vina řidiče v druhém automobilu. „Pán s dodávkou a s vlekem se chtěl narvat do levého pruhu, aby nás předjel a pověsil se za kamion. Zapomněl ale, že má za sebou vlek…“ říká moderátor.
„Tím vlekem celou pravou stranu mého luxusního vozu očesal,“ pokračoval v popisu a dodal, že celá situace ho opravdu velmi vyděsila. „Byl to hrozný úlek a hrozný zvuk,“ přiznal otřesení Veselý. Nezapomněl ale ocenit svého řidiče za to, že jen díky němu všichni vyvázli se zdravou kůží. „Pan řidič, který mě vezl, reagoval skvěle a ve zlomku vteřiny,“ nešetří chválou.
Luboš Xaver Veselý, rodným jménem Lubomír Veselý, je český spisovatel, moderátor, příležitostný herec, youtuber a zpěvák. Od května 2020 je členem Rady České televize. Pokoušel se o hudební karieru s country skupinou Malevil, jejímž byl frontmanem. Ještě v roce 1999 vydali společně hudební CD. Založili tradici hudebních festivalů na Vranovské pláži.