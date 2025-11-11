11. 11. Martin
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Moderátor Luboš Xaver Veselý měl vážnou autonehodu

Luboš Xaver Veselý
Luboš Xaver VeselýFoto: Profimedia
Luboš Xaver Veselý
Luboš Xaver VeselýFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Kontroverzní moderátor Luboš Xaver Veselý jen o vlásek unikl smrti. Před pár dny měl totiž velmi vážnou autonehodu. Ze všeho vyvázl jen díky pohotovosti řidiče.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Podle statistik úmrtí je automobilová doprava tou vůbec nejnebezpečnější. Od půlky minulého týdne o tom ví své i moderátor Luboš Xaver Veselý. Jeho luxusní automobil totiž smetla dodávka z vlekem, nad kterým řidič ztratil kontrolu. 

Filip Jankovič s partnerem
Filip Jankovič s partnerem

Filip Jankovič měl vážnou nehodu. Partnera transportoval do nemocnice vrtulník

Celebrity

Děsivě vyhlížející nehoda se však jako zázrakem obešla bez obětí i bez těžkých zranění. „Měl jsem dopravní nehodu na dálnici. Je to věc, která vás vyděsí až do večera… Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ rozvyprávěl se o incidentu Xaver na svém youtubovém kanálu. Tam podrobně také popsal, jak k celé věci došlo. Dle něj to byla vina řidiče v druhém automobilu. „Pán s dodávkou a s vlekem se chtěl narvat do levého pruhu, aby nás předjel a pověsil se za kamion. Zapomněl ale, že má za sebou vlek…“ říká moderátor.

„Tím vlekem celou pravou stranu mého luxusního vozu očesal,“ pokračoval v popisu a dodal, že celá situace ho opravdu velmi vyděsila. „Byl to hrozný úlek a hrozný zvuk,“ přiznal otřesení Veselý. Nezapomněl ale ocenit svého řidiče za to, že jen díky němu všichni vyvázli se zdravou kůží. „Pan řidič, který mě vezl, reagoval skvěle a ve zlomku vteřiny,“ nešetří chválou. 

Reklama

Luboš Xaver Veselý, rodným jménem Lubomír Veselý, je český spisovatel, moderátor, příležitostný herec, youtuber a zpěvák. Od května 2020 je členem Rady České televize. Pokoušel se o hudební karieru s country skupinou Malevil, jejímž byl frontmanem. Ještě v roce 1999 vydali společně hudební CD. Založili tradici hudebních festivalů na Vranovské pláži.

Mohlo by Vás zajímat: Podpora Okamury mě neuráží, není ďábel. Nebudu hlasovací mašina nikoho, říká Xaver Veselý

Do České televize jsem si nepřišel vyřizovat účty, už jsem vychladl, pořad Newsroom mi je jedno. S politiky se nepřátelím, říká člen Rady ČT Veselý (2021) | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Youtube Luboše Xavera Veselého

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama