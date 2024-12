"Matka vyhodila babičku z domu," vzpomíná na šílené Vánoce Ornella Koktová

„Když jsme slavili Vánoce s mámou, většinou to končilo hádkou,“ přiznává Ornella Agátě. Nejdramatičtější okamžik prý nastal, když Monika bezcitně vyhodila babičku z otcovy strany na Štědrý den. „Babičku poslala na mráz!“ vzpomíná Ornella na šokující rodinnou situaci. „Vzala si dárky a prostě ji vystrčila ven. Stalo se to před večeří. Něco se stalo, pohádali se a máma zabouchla dveře. Táta nic neřekl, nevím proč. Bylo mi asi osm,“ vzpomíná Koktová na traumatickou událost. „Na to hodně vzpomínám. Babička na to také nikdy nezapomene, protože stála ve sněhu s dědou a museli se taxíkem vrátit domů. Je to smutné...“ povzdechla si. Divoké hádky byly u Štikových na denním pořádku, nejen o Vánocích.