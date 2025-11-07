8. 11. Bohumír
Vyrůstal u pěstounů, vyučil se řezníkem. Proč Alain Delon platil za symbol mužské krásy?

Alain DelonFoto: Profimedia
Alain DelonFoto: Profimedia
Daniela Straková
Daniela Straková

Modrooký herecký svůdce, kterému podlehla nejedna žena, si zahrál téměř ve stovce filmů. Alain Delon by dnes slavil své 90. narozeniny.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Jeho jméno se svého času stalo synonymem mužské krásy. Modrooký herec, který byl pro svůj vzhled nazýván také Brigitte Bardot v mužském provedení, si zahrál téměř ve stovce filmů, například v Černém tulipánu či ve snímku Dva muži ve městě. V posledních letech se dostal do médií především kvůli svým kontroverzním politickým názorům a nevhodnému chování k ženám. Alain Delon zemřel 18. srpna 2024.

Policie u Alaina Delona našla 72 střelných zbraní, nemá zbojní průkaz

Celebrity

Rodák z Sceaux vyrůstal i u pěstounů, kteří bydleli nedaleko vězení. „Byl jsem malý divoký netvor,“ vzpomínal na své mládí plné útěků z domova a vyhazovů ze škol. Vyučil se řezníkem, ale raději se dal do armády, s níž bojoval v Indočíně a ze které ho nakonec vyhodili. „Tento svět opustím bez lítosti,“ prohlásil herec před lety v rozhovoru pro týdeník Paris-Match. „Život už mi moc nepřináší. Už jsem všechno poznal a viděl. Především ale nenávidím tuto dobu, je mi z ní na zvracení,“ uvedl na konci rozhovoru, ve kterém bilancoval svou 60letou kariéru.

Podívejte se do naší galerie, co ho proslavilo a které role se zapsaly do světové kinematografie navždy.

Ztělesnění mužské krásy

Jméno Alaina Delona se svého času stalo synonymem mužské krásy. Modrooký herec, který byl pro svůj vzhled nazýván také Brigitte Bardot v mužském provedení, si zahrál v téměř stovce filmů, například v Černém tulipánu či ve snímku Dva muži ve městě.

ČTĚTE TAKÉ: Děti herce Alaina Delona se rok po jeho smrti přou o majetek a změny v závěti

Foto: Festival de Cannes
