Jeho jméno se svého času stalo synonymem mužské krásy. Modrooký herec, který byl pro svůj vzhled nazýván také „Brigitte Bardot v mužském provedení“, si zahrál téměř ve stovce filmů, například v Černém tulipánu či ve snímku Dva muži ve městě. V posledních letech se dostal do médií především kvůli svým kontroverzním politickým názorům a nevhodnému chování k ženám. Alain Delon zemřel 18. srpna 2024.
