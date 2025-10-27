27. 10. Šarlota
Vydlabané portréty celebrit aneb Dýně jako malířské plátno

DýněFoto: Matt Bustin
DýněFoto: Matt Bustin
Kateřina Potyšová
Svátek Halloween je čím dál populárnější i u nás a neodmyslitelně k němu patří vydlabané dýně. Ne vždycky ale musí být strašidelné. Šikovné ruce na nich umí vykouzlit neuvěřitelně věrné portréty celebrit.

Vyřezávání dýní patří k oblíbeným říjnovým činnostem. Většina z nás to omezí na oči, noc a zubatá ústa a někdy se nepovede ani to. Mezi milovníky této činnosti patří i řada celebrit. Například i akční hvězdy Sylvester Stallone a Arnold Schwarzenegger. Najdou se však umělci, kteří s nožem v ruce dovedou hotové zázraky. Dýně se pro ně stává malířským plátnem, na kterém ožívají portréty slavných hereckých párů, akčních hrdinů i politiků.

Na ty nejlepší výtvory, které dokázali zruční umělci z dýní vytvořit, se podívejte do naší galerie.

Arnold Schwarzenegger a Sylvester Stallone

Dvě bývalé akční hvězdy Sylvester Stallone a Arnold Schwarzenegger patří také k milovníkům tradičního vyřezávání dýní. Jejich výtvory ale nepatří k tomu nejlepšímu, co je možné během Halloweenu vidět.

Na lepší umělecké kousky vytvořené z dýní se podívejte dále do galerie.

Sylvester Stallone a Arnold Schwarzenegger
Foto: Instagram Sylvestera Stallone
