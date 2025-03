„Můj muž na našem vztahu intenzivně pracuje,“ chválí Gondíková Langmajera

Adéla Gondíková a Jiří Langmajer patří mezi nejspokojenější páry českého šoubyznysu. Gondíková nyní prozradila část receptu na spokojené manželství. „Asi takové základní pravidlo je na tom vztahu vědomě pracovat. Nenechat to nějakou setrvačností jít, protože si každý nějak najde v hlavě něco jiného a na něco si zvykne. Pak se člověk diví, že nekomunikuje, a říká si, to je škoda, kdybychom si to řekli, tak jsme mohli být jinde,“ myslí si herečka.