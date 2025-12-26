Přeskočit na obsah
27. 12. Žaneta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

„Vůbec nerozumím tomu, proč jsem byl obviněn,“ promluvil bolestí trpící Vémola z vazby

Střípky z oslavy 38. narozenin Karlose Vémoly. V jeho „Vémolandu“ se tehdy sešlo několik desítek lidí, bojovník se pochlubil i svými exotickými mazlíčky.
Střípky z oslavy 38. narozenin Karlose Vémoly. V jeho „Vémolandu“ se tehdy sešlo několik desítek lidí, bojovník se pochlubil i svými exotickými mazlíčky.Foto: Aktuálně.cz
Střípky z oslavy 38. narozenin Karlose Vémoly. V jeho „Vémolandu“ se tehdy sešlo několik desítek lidí, bojovník se pochlubil i svými exotickými mazlíčky.
Střípky z oslavy 38. narozenin Karlose Vémoly. V jeho „Vémolandu“ se tehdy sešlo několik desítek lidí, bojovník se pochlubil i svými exotickými mazlíčky.Foto: Aktuálně.cz
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Karlos Vémola se tři dny po zadržení poprvé veřejně ozval z vazby. Vzkázal, že obvinění nechápe, poděkoval za podporu a uvedl, že s advokátem budou proti stíhání i vazbě bojovat. Připomněl také své zdravotní potíže – v době zásahu prý mířil na operaci se zánětem v čelisti – a ve vyšetřování mezitím došlo k obratu: jednoho ze zadržených policie propustila.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Tři dny po úterním zadržení a následném uvalení vazby se Karlos Vémola poprvé veřejně vyjádřil. Ve zprávě, kterou zveřejnil na sociálních sítích, se vyjádřil k samotnému zásahu, k obvinění, zmínil i Lelu a přidal informace o svém zdravotním stavu. Současně se ve vyšetřování objevil nový moment: jeden ze zadržených byl propuštěn.

Lela Vémola
Lela Vémola

„Moje děti si zaslouží Vánoce,“ prolomila Lela Vémola mlčení a ukázala fotky potomků

Celebrity

Na Vémolových profilech se objevilo první oficiální stanovisko z doby po zásahu. „Děkuji všem za slova podpory, která se ke mně dostávají. Moc si toho vážím. Vůbec nerozumím tomu, proč jsem byl obviněn v pět let staré kauze, o které nic nevím a navíc už byla vyřešená,“ vzkázal Vémola.

Dodal, že s právníkem hodlá proti vazbě i trestnímu stíhání postupovat právní cestou. „S advokátem budeme proti stíhání a vazbě bojovat a pevně věřím, že se to všechno vysvětlí a budu brzy doma s dětma a Lelou. Snažím se všechno zvládat, i když jsem byl v době zadržení zrovna na cestě na operaci se zánětem v čelisti a bolesti trvají. Ještě jednou děkuji a zdravím všechny, kteří při mně stojíte!“ uvedl.

Reklama

Zásah proběhl na Praze-Zbraslavi krátce před Vánoci, kdy na Vémolu podle dostupných informací nastoupil Útvar rychlého nasazení (URNA). Následně byl převezen do domu v Měchenicích, kde proběhla domovní prohlídka, a z místa byl poté odveden v poutech. Podle policie čelí obvinění celkem tři osoby. „Všichni tři dnes zadržení muži byli ve večerních hodinách obviněni ze zvlášť závažné organizované drogové činnosti v mezinárodním rozsahu,“ sdělila mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Lucie Šmoldasová. Zároveň upřesnila, že kriminalisté zahájili trestní stíhání pro nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve čtvrtém, tedy nejpřísnějším odstavci trestního zákoníku. V případě prokázání viny jim může hrozit trest až osmnáct let.

Karlos Vémola Měchenice Vémoland, policejní razie zatčení a domovní prohlídka u Karlose Vémoly
Karlose Vémolu vyvedli policisté den před Štědrým dnem v poutech přímo z jeho rodinného sídla.
Foto: Profimedia

Zvrat ve vyšetřování

Mezi zadrženými měl být podle médií i zápasník Antonín Beck mladší, který měl trénovat právě pod Vémolou. Ten byl nyní podle informací serveru eXtra.cz propuštěn na svobodu.

VIDEO: „Narodil se nový král, Karlos Vémola slaví narození dalšího syna, dal mu jméno po šampionovi

Karlos junior, Sky a Lili mají nového sourozence Rockyho Vémolu. V Sociálu uvidíte také spektakulární florbalový nájezd či emoce po Zlatém míči. | Video: Erika Prosová

Zdroj: Blesk.cz, eXtra.cz, Instagram Karlose Vémoly

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama