Tři dny po úterním zadržení a následném uvalení vazby se Karlos Vémola poprvé veřejně vyjádřil. Ve zprávě, kterou zveřejnil na sociálních sítích, se vyjádřil k samotnému zásahu, k obvinění, zmínil i Lelu a přidal informace o svém zdravotním stavu. Současně se ve vyšetřování objevil nový moment: jeden ze zadržených byl propuštěn.
„Vůbec nerozumím tomu, proč jsem byl obviněn,“ promluvil bolestí trpící Vémola z vazby
Karlos Vémola se tři dny po zadržení poprvé veřejně ozval z vazby. Vzkázal, že obvinění nechápe, poděkoval za podporu a uvedl, že s advokátem budou proti stíhání i vazbě bojovat. Připomněl také své zdravotní potíže – v době zásahu prý mířil na operaci se zánětem v čelisti – a ve vyšetřování mezitím došlo k obratu: jednoho ze zadržených policie propustila.
Na Vémolových profilech se objevilo první oficiální stanovisko z doby po zásahu. „Děkuji všem za slova podpory, která se ke mně dostávají. Moc si toho vážím. Vůbec nerozumím tomu, proč jsem byl obviněn v pět let staré kauze, o které nic nevím a navíc už byla vyřešená,“ vzkázal Vémola.
Dodal, že s právníkem hodlá proti vazbě i trestnímu stíhání postupovat právní cestou. „S advokátem budeme proti stíhání a vazbě bojovat a pevně věřím, že se to všechno vysvětlí a budu brzy doma s dětma a Lelou. Snažím se všechno zvládat, i když jsem byl v době zadržení zrovna na cestě na operaci se zánětem v čelisti a bolesti trvají. Ještě jednou děkuji a zdravím všechny, kteří při mně stojíte!“ uvedl.
Zásah proběhl na Praze-Zbraslavi krátce před Vánoci, kdy na Vémolu podle dostupných informací nastoupil Útvar rychlého nasazení (URNA). Následně byl převezen do domu v Měchenicích, kde proběhla domovní prohlídka, a z místa byl poté odveden v poutech. Podle policie čelí obvinění celkem tři osoby. „Všichni tři dnes zadržení muži byli ve večerních hodinách obviněni ze zvlášť závažné organizované drogové činnosti v mezinárodním rozsahu,“ sdělila mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Lucie Šmoldasová. Zároveň upřesnila, že kriminalisté zahájili trestní stíhání pro nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve čtvrtém, tedy nejpřísnějším odstavci trestního zákoníku. V případě prokázání viny jim může hrozit trest až osmnáct let.
Zvrat ve vyšetřování
Mezi zadrženými měl být podle médií i zápasník Antonín Beck mladší, který měl trénovat právě pod Vémolou. Ten byl nyní podle informací serveru eXtra.cz propuštěn na svobodu.