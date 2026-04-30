Asi jen těžko by se v posledních dnech našel někdo, kdo neviděl video, kde Josef Kokta velmi vulgárně nadává vlastním dětem kvůli tomu, že rozbily skleněný barel s vodou. „Běžte do p*dele, kdo to udělal?! Který zm*d? Ku*va. Ho*ado zas*aný,“ křičí ve videu Kokta. „Je to ču*ák. Nech to být! Sedni si! Ne*er mě, vole, blbečku,“ zní další nadávky. Kokta i jeho partnerka Ornella Koktová se to snažili omlouvat tím, že šlo o ojedinělý incident. Jenže internet a jeho uživatelé mají dlouhou paměť, a tak se znovu vytáhlo video z reality show Štiky, kde pro změnu „vytekly“ nervy Ornelle.
Video pobouřilo internet: Ornella Koktová svou arogantní reakcí situaci ještě zhoršila
To, co mělo být jen krátkým vysvětlením, se změnilo v obrovský průšvih. Po zveřejnění šokujícího videa, na němž Josef Kokta vulgárně křičí na děti, se na povrch dostaly i starší záběry s Ornella Koktová. Místo uklidnění situace ale influencerka svým živým vysíláním přilila olej do ohně. Výsledkem je vlna ostré kritiky a první citelný dopad – ztráta významné spolupráce.
Tehdy pětiletého Quentina, který si i přes zákaz hraje u zamrzlého bazénu, chytila za ruku a odtáhla za strom, kde ho svlékla, povalila na zem a mlátila hlava nehlava. „Ty malej spratku hnusnej!“ nadávala mu u toho vztekle. Následně to komentovala tím, že jinak se s ním jednat nedá. A tehdy měl stejný názor i její muž. „Quentin v posledním půlroce dost zlobí, člověk mu řekne x-krát ‚nedělej to‘ a stejně to udělá, i když předtím dostane naflákáno. Je to nezvladatelnej harant,“ řekl na záznamu.
Videa otřesného zacházení s dětmi nejen že vzbudila velkou vlnu nevole mezi lidmi, ale poznamenala také práci Koktové. Jeden z jejích klientů, kterým dělá na Instagramu reklamu, s ní ukončil spolupráci. „Společnost Profimed dlouhodobě stojí na principech bezpečného a respektujícího přístupu k dětem. Chování a výroky, které se na uniklých záznamech objevily, jsou v přímém rozporu se vším, čemu věříme a co jako značka zastupujeme. Ihned po zjištění těchto okolností jsme kontaktovali stranu influencerky a spolupráci s okamžitou platností ukončili,“ stojí v jejich prohlášení.
K celé věci se rozhodla Koktová vyjádřit v živém vysílání na Instagramu, kde ale celou věc ještě zhoršila. „Někdo mi řekne, že mě sledoval. Někoho máte rádi, sledujete ho celé roky a pak vás změní minutové video? Vážně vám připadá, že naše děti jsou týrané?… Jako haló? Co si to vůbec dovolujete? Nic jsem neudělala… a jsem lynčovaná, jako bych vám vypálila domy. Jste vůbec normální? Mně to tedy nepřijde,“ říká ve videu, kde je podle názoru některých opilá a které následně ze svého profilu smazala. A neodpustila si ani útok na ty, co ji kritizují. „Nejhorší jsou útoky, lynče, matky na matku… Kdybyste věděli, kolik věcí vím na některé matky moralistky, které se vyjádřily, ale nikdy jsem je nevytáhla…“ tvrdí Ornella.
Komentáře sledujících jsou ale jednoznačné. „Radši jste neměla nic říkat. Tohle je ještě horší,“ píše jedna z nich. „Tak ty budeš ve finále moralizovat jiné?“ nechápe další. „Prý co si to dovolujeme. Tak tohle je nejlepší sebereflexe,“ pozastavuje se další komentář. „Celá maminka,“ tne do živého další, který připomíná chování Ornelliny matky Moniky Binias. „Fuj, ještě si hraje na chudinku,“ zní další odsuzující komentář. „Jste arogantní. Jako by se nic nestalo. Vážně to obhajujete tím, že někdo dělá horší věci? To není omluva,“ rozčiluje se jeden z mnoha.
Zdroj: Instagram Ornelly Koktové